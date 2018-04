Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum har varslet at han vil politianmelde saken om ingen melder seg innen onsdag.

Nestleder Ola Borten Moe, som var med på hytteturen da meldingen ble sendt, har tatt en pause fra vervet som nestleder fram til saken er løst.

Det er fortsatt ingen av de involverte som har innrømmet å ha sendt sex-meldingen til Navarsete.

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud tviler på at noen vil stå fram som avsender av meldingen.

– Alle de ti som var med på hytteturen, har sagt at de ikke gjorde det. I ytterste konsekvens er det kanskje ingen som husker det. Det er det bare de som kan svare på. Det virker som en fastlåst situasjon, sier Eriksrud.

– Dårlig håndtert

Han kaller trusselen om politianmeldelse for et ganske desperat trekk fra partiledelsen.

– Det bekrefter partiledelsens maktesløshet og for så vidt også at de ikke tok saken alvorlig fra første stund. Partileder Trygve Slagsvold Vedum snakket ikke en gang med alle de involverte da saken ble meldt inn. Da kan man ikke forvente å komme til bunns i det, sier Eriksrud.

Den grove meldingen ble sendt til Navarsete i februar 2016 fra telefonen til en som deltok på en hyttetur i Åre i Sverige sammen med ni andre menn. Åtte av de ti har tillitsverv i partiet. Ingen har påtatt seg ansvaret for å ha sendt meldingen.

Navarsete meldte fra om hendelsen til partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad, men fikk tilbakemelding om at man ikke kom noen vei med saken.

Da Senterpartiets generalsekretær Knut Olsen i vinter uttalte at de ikke hadde hatt noen varslingssaker i Senterpartiet, ble det reagert internt i partiet. Avisa Nationen avsløring av meldingen til Navarsete har rettet et skarpt søkelys på partiledelsens håndtering av det som ser ut til å være et åpenbart tilfelle av seksuell trakassering.

Enestående sak

Aftenpostens politiske redaktør Harald Stanghelle kaller saken helt spesiell.

– Saken har ingen parallell i norsk politisk historie. Om partiledelsen får et svar, om noen tar ansvar, det vet jeg ikke.

– Hva kan skje videre med Ola Borten Moe, som har trukket seg som nestleder inntil videre?

– Det er vanskelig å si. Dette er noe som vil hefte ved ham, men vi vet at sånne dramatiske skandaler har en tendens til å gli over eller i hvert fall komme i bakgrunnen etter hvert. Det er for tidlig å si om Borten Moe er ferdig som en lederskikkelse i Senterpartiet. Det trenger ikke å gå sånn, sier Stanghelle.