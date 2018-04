Dødssyke Alfie Evans (23 mnd.) har blitt en kasteball mellom foreldrene, det britiske helsevesenet og det britiske rettssystemet.

Legene i Storbritannia har gitt ham opp, men i Italia står det et barnesykehus klar og venter på å behandle ham.

Italienske leger mener at de kan redde gutten, men britisk høyesterett og høyesterettsdommer Anthony Hayden (56) avgjorde mandag at Alfie må bli – og dermed dø – i Liverpool.

Avgjørelsen har skapt rabalder i Storbritannia, skriver The Guardian.

Mandag demonstrerte flere hundre mennesker utenfor sykehuset Pope's Children Hospital i Liverpool, hvor Alfie har ligget i koma i over ett år.

KJEMPER: Kate James og Tom Evans ønsker å ta med seg sønnen til Italia for å redde livet hans. Foto: AP

Har tapt i alle instanser

Mandag ble pustemaskinen, som holdt ham i live, slått av.

Likevel klarte han å puste på egenhånd etter at maskinen ble slått av.

Foreldrene hans, Kate James (20) og Tom Evans (21), mener at dette viser at gutten kan overleve hvis han får videre behandling.

Dommer Hayden uttalte mandag at Alfie-saken nå er i sin «siste fase».

DEMONSTRERER: Politiet blokkerer inngangen til Alder Hey Children's Hospital i Liverpool, hvor flere hundre møtte opp for å protestere mot rettens avgjørelse. Foto: AFP

Kate og Tom har nå tapt sine ankesaker i både høyesteretten og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

GOD KLEM: Et bilde av Alfie sammen med mamma før han ble alvorlig syk. Foto: AP

Overfor britiske medier varsler de at de aldri kommer til å gi seg – til tross for at helsevesenet og myndighetene mener at gutten er i en vegetativ tilstand, og at videre behandling vil være nytteløst.

Kate James og Tom Evans forsøker nå å anke avgjørelsen, og sier at de selv holder gutten i live med munn-til-munn-metoden i påvente av hjelp.

Onsdag ettermiddag kommer ankesaken opp for retten igjen, skriver BBC.

Spasmer og anfall

Som spedbarn fikk Alfrie spasmer og anfalllignende bevegelser. Legene skal ha fortalt foreldrene at det ikke var noe galt med ham, til tross for at han utviklet seg sakte.

En lege uttalte at Alfie trolig bare var lat.

I 2016 fikk gutten en brystbetennelse som førte til at han fikk flere anfall. I desember samme år endte han opp i koma på Alder Hey Children's Hospital i Liverpool.

MØTER PRESSEN: Alfies far Tom Evans prater med pressen utenfor sykehuset 15. april i år. Foto: AFP

Der ble det avdekket at gutten ble født med en sjelden degenerativ nevrologisk lidelse i hjernen.

«Alle» står klare for å hjelpe

Det er det italienske sykehuset Bambino Gesu Pediatric Hospital i Roma som står klare til å behandle Alfie.

Sykehusets leder Mariella Enoc sier at hun har pratet med italias ambassadør i London, som sier at flyet deres kan ta av på bare noen minutter.

MØTTE PAVEN: Tom Evans kysser pavens hånd under en privat audiens i Vatikanet søndag. Foto: Tom Evans/Facebook

Italienske myndigheter har uttalt at de har et privatfly stående klar til å ta med seg Alfie.

De har også tilbudt Alfie italiensk statsborgerskap, i håp om at dette kan få gutten lettere til Italia.

– Alfie er en britisk statsborger. Han er utvilsomt en innbygger i Storbritannia, uttalte dommeren under høringen mandag.

Nylig møtte Evans Paven i Roma, som ønsket paret og sønnen lykke til.

– Jeg håper at han alltid blir respektert med verdighet, og blir tatt hånd om på en måte som passer hans tilstand, i samarbeid med familien, legene og helsearbeidere, sa paven under den private audiensen.

Avslutter behandling

Eksperter forteller at det britiske helsevesenet avslutter behandlingen hvis det er usannsynlig at den vil hjelpe barnet med å leve lengre.

Det samme gjelder hvis livet kan bli forlenget, men at barnet har store smerter og lider.

Alfies mor mener at behandlingen i Italia kan hjelpe gutten betraktelig, og understreker at han ikke lider.

ENGASJEMENT: Alfies mange støttespillere kaller seg "Alfie Evans Army". Her er de utenfor Alder Hey Children's Hospital 16. april i år. Foto: AFP Foto: AFP

– Vi vet at militærstyrker står klare for å ta ham med seg, og et legeteam er der. Vi har også et tysk luftambulanseteam, som forsøkte å få ham med seg, klare. Det er mange som er klare får å få ham ut av landet, og jeg gir ikke opp bare fordi Alfie puster. Han lider ikke, sier Alfies mor.

Evans hevder at han og Alfies mor måtte gi ham munn til munn for å holde ham i live.

Paul Diamond er advokat for Alfies foreldre, og han har nå bedt høyesterett om å ombestemme seg. Han mener at så lenge gutten puster av seg selv, kan han reddes.

– Det handler om vanlig medmenneskelighet og sunn fornuft, sier han.

«Emosjonelt tull»

Til svar fra dommeren fikk han at han ikke måtte sette seg over loven, og at han måtte «unngå emosjonelt tull».

– Jeg trenger ikke å bli påminnet om at det er snakk om et levende menneske. Du har ikke den moralske høyden i denne rettssalen, sa dommeren.