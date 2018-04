Tirsdag denne uken kom politiet i Oman ut med den siste offisielle uttalelsen omkring Tim Berglings (28) død.

28-åringen ble fredag 20. april funnet død i Omans hovedstad Muskat.

Politiet var tidlig ute med at de ikke mistenkte noe kriminelt bak dødsfallet.

Ifølge Times of Oman rapporterer regjeringens offisielle nyhetsbyrå at det er gjennomført to obduksjoner av den svenske superstjernen. Politiet konstaterer at det ikke er noe kriminelt knyttet til Aviciis død.

Pressemeldingen er den eneste og siste offisielle uttalelsen fra politiet, skriver svenske Expressen.

– Hvil i fred, vakre engel

En tidligere kjæreste av Avicii, Racquel Bettencourt, publiserte 21. april en rekke bilder av de to på Instagram, sammen med en tårevåt avskjed.

Svensken og den kanadiske modellen var et par i omlag ett år, før de i 2014 gikk hvert til sitt.

Hun takker Avicii for å ha vist henne hvordan ekte kjærlighet føles, og skriver at hjertet er knust.

«Tim, det føles som at det var i går vi var uadskillelige. Vi snakket og lo til solen sto opp. Det var oss to mot verden. Minner som varer et helt liv. Tross for alle våre opp- og nedturer ville jeg ikke annet enn at du var frisk og glad, og sørge for å være der for deg hele veien. Gi deg et liv, noe å se frem til, men universet hadde andre planer for oss.»

«Takk for at du viste meg og lærte meg hvordan ekte kjærlighet føles. For at du tok meg med på din reise. Båndet mellom oss to var så ekte, og jeg tror aldri det forsvant. Det har alltid vært og vil alltid være i mitt hjerte.»

Slet med helsen

Etter at Bergling i 2014 fikk fjernet galleblæren og blindtarmen, avbrøt han flere konserter for å komme til hektene igjen. Siden 2016 har han stort sett jobbet som musikkprodusent, etter at han trakk seg tilbake fra turnélivet på grunn av helseproblemer.

Superstjernen har tidligere vært åpen om narkotikabruk og angst. I september fortalte han musikkmagasinet Rolling Stone at han sluttet med å spille konserter fordi det hele handlet om suksess for suksessens skyld, og at han ikke hadde glede av det lenger.

Topper hitlistene

Etter at dødsfallet ble kjent fredag kveld, har radiostasjoner og nattklubber hedret superstjernen. I Sverige hadde flere utesteder ett minutts stillhet for Bergling.

Den norske radiostasjonen NRJ spilte kun Avicii non stop hele lørdagen. Svensken har også tatt over Spotifys hitlister verden over etter sin død.

Kun tre dager før Bergling døde, ble han nominert til Billboard Music Awards 2018 for EP-en «Avicii (01)». Prisutdelingen avholdes 20. mai, akkurat én måned etter hans død.

Nyheten delte Avicii selv på Facebook med sine 19 millioner følgere, og skrev at det var en ære å bli nominert.​

