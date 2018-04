Torsdag begynner drapssaken i Oslo tingrett.

Det er tatt ut tiltale mot en 58-åring. Politiet mener at han drepte en mann i 50-årene i 2016.

Tre personer i leiligheten

Ifølge tiltalen skjedde drapshandlingen om kvelden den 4. mars i tidsrommet mellom 21.00 og 01.00.

Det var tre personer i leiligheten denne kvelden. Mannen som bodde i boligen, den avdøde mannen i 50-årene og den tiltalte 58-åringen.

Eieren av leiligheten kontaktet politiet og fortalte at det pågikk en hendelse. Da politiet kom til boligen på Tøyen, fant de en død mann i 50-årene.

Leilighetseieren og 58-åringen ble pågrepet og siktet. I desember ble det tatt ut tiltale mot 58-åringen, mens siktelsen mot boligeieren ble frafalt. Påtalemyndigheten mener at det ikke er grunnlag for å tiltale ham for drap eller medvirkning til drap. Han skal nå vitne i saken.

Kvalt

Politiet mener at mannen i 50-årene døde som følge av kvelning. Ifølge tiltalen brukte 58-åringen et såkalt halsgrep, eller at han presset en gjenstand eller underarmen sin mot avdødes hals.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier 58-åringens forsvarer, Erik Dammen Stoltz.

– Hva mener han at har skjedd?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på før saken begynner.

Stoltz sier det ikke er noen relasjon fra tidligere, mellom avdøde og den tiltalte.

Statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir er aktor i saken. Hun ønsker ikke å kommentere hva påtalemyndigheten mener er motivet for drapet før saken begynner.