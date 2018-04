Å kjøre motorsykkel er og blir risikosport.

Motorsykler utgjør kun fem prosent av kjøretøyparken i Norge, men motorsyklister er involvert i 20 prosent av dødsulykkene på veien.

Antall dødsulykker er gradvis synkende, men det har allerede vært én dødsulykke i år relatert til motorsykkel.

Ikke uventet topper menn ulykkesstatistikken. I fjor omkom 19 menn og 2 kvinner på motorsykkel. Dersom tallene for de fire siste årene holder seg på samme nivå gjennom 2018 vil det omkomme nær én motorsyklist i uken mellom april og oktober.

Det fremkommer av tall fra Tryg Forsikring.

– Mange bilister har gjennom vinteren glemt motorsyklistene, og når de da dukker opp i stort antall på våren, må man igjen tilpasse kjøremønsteret til disse. En motorsykkel kan ligge i blindsonen, de manøvrerer seg raskt i trafikken og smetter fort forbi. Bilister bør sjekke dødvinkelen to ganger før de skifter fil eller svinger. Og nå er det ekstra viktig å bruke blinklys, sier Øyvind Setnes, MC-ekspert hos Tryg Forsikring.

Vegdirektoratet anslår at det er vel 250.000 brukere av motorsykler og lett motorsykkel her til lands. Ved nyttår var det registrert 164.114 tunge motorsykler, noe som er en økning på nesten 30 prosent siden 2012.

– Økningen vil trolig fortsette. Med flere kjøretøy på veien og økte bompenger kommer trolig mange flere til å få øynene opp for at motorsykler og andre tohjulinger er effektive framkomstmidler som i tillegg ikke betaler bompenger, sier Setnes, i en pressemelding.

Svært sårbar

– Det er kun hjelm som er påbudt, men bruk ryggskinne, klær og sko som er tilpasset motorsykkelkjøring. Ikke minst bør man sørge for å være synlig i trafikkbildet. Å kle seg i svart er gjerne kult, men man blir ikke særlig synlig. En motorsyklist er svært sårbar i trafikken, mange ulykker kunne vært unngått med større sikkerhetsmargin, sier Setnes.

Det er ikke bare motorsykkelen som trenger litt overhaling ved sesongstart.

Etter en lang vinter uten kjøring trenger de fleste motorsyklister en liten tilvenningsperiode.

Glatt som is

– Ferdighetene må vedlikeholdes. Selv hedersbetegnelsen MC-veteran er ikke en garanti for at du har opprettholdt nivået gjennom vinteren. Ta et våroppfriskningskurs eller finn deg et egnet sted der du kan øve på det grunnleggende teknikkene du lærte på kjøreskolen, sier Setnes.

Tidlig i sesongen ligger det ofte grus og annet rask på veien. I tillegg er mange veistrekningen i dårlig forfatning etter vinteren. Det er derfor viktig å tilpasse farten etter forholdene. Våt og kald asfalt kan være glatt som is.

– Som motorsyklist bør du gi deg selv et handlingsrom. Ikke ligg unødig i dødvinkler, sørg for trygg avstand i tilfelle du må reagere hurtig og tenk på at ikke alle bilister ser deg. Det er kraftige maskiner man sitter på, å ha tid til å reagere hurtig er avgjørende for sikker ferdsel på motorsykkel, sier Setnes.

