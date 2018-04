Jakten på Arsène Wengers erstatter er i full gang. Luis Enrique er av mange blitt regnet som den store favoritten, og Mirror skriver at den tidligere Barcelona-treneren vil kreve 165 millioner kroner i årlig lønn dersom han skal vrake blant annet Chelsea til fordel for Arsenal. Arsenal-sportsdirektør Raul Sanllehi har tidligere jobbet med Luis Enrique i Barcelona, noe som kan gjøre lokkeprosessen lettere.

Samtidig skriver Sky Sports at Ralf Rangnick er på Arsenals managerliste.

Det vil koste Manchester United 440 millioner kroner OG Luke Shaw dersom Tottenham skal være villige til å la Danny Rose gå. Det skriver The Sun.

Guardian skriver at i tillegg til en back på venstresiden ønsker José Mourinho seg en ny høyreback.

RB Leipzig ønsker å hente Tottenhams stortalent Reo Griffiths, skriver Mirror. 17-åringen har herjet for Spurs' akademilag og står med 33 mål denne sesongen.

The Sun hevder at Real Madrid kommer til å gjøre alt for å signere Robert Lewandowski i sommer i påvente av Harry Kane.

Leicester har siktet seg inn på Porto-forsvarer Ricardo Pereira som erstatter for Danny Simpson, skriver Mirror.

The Times skriver at Carlo Ancelotti er tilbudt jobben som italiensk landslagssjef.

Det meste tyder på at Andres Iniesta forlater Barcelona til fordel for kinesisk fotball. Nå skriver AS at Pep Guardiola vil forsøke å hente den elegante midtbanespilleren til Manchester City. Også PSG skal være interesserte i Iniesta.

London Evening Standard skriver at West Ham kommer til å gi stortalentet Declan Rice en ny kontakt etter imponerende spill.

Stoke kommer til å beholde Paul Lambert som manager selv om klubben rykker ned, skriver Sky Sports.