Liverpool-Roma 5-2

Liverpool har én og en halv fot i Champions League-finalen etter nok en magisk europacup-kveld på Anfield. Roma ble utspilt og ydmyket etter alle kunstens regler. På stillingen 5-0 valgte Jürgen Klopp å hvile kampens store spiller Mohamed Salah. To sene bortemål gir Roma et snev av håp før returkampen neste uke, men alt tyder på at Liverpool blir det ene av to lag i finalen i Kiev i slutten av mai. Samtlige bookmakere holder nå rødtrøyene som favoritter til å vinne det gjeveste troféet i Europa.

Salah preger naturlig nok de fleste forsidene i britiske aviser dagen derpå.

The Times topper med overskriften «Ustoppelige (når Salah er på banen)». Daily Express følger opp med fengende «Mo men 5, Romans 2».

David Prentice i lokalavisen Liverpool Echo slår fast at «mirakuløse Liverpool tror nå - takket være Jürgen Klopps energi, intellekt og inspirasjon».

Liverpool-legenden Steven Gerrard mener det nå ikke er tvil om at Salah er den beste spilleren på planeten akkurat nå.

– Han er i sitt livs form, sier Gerrard til BT Sport.

– Det er vanskelig å sammenligne ham med Ronaldo og Messi siden de har vært så stabile over mange år, men det er ikke tvil om at han akkurat nå er planetens beste spiller, fortsetter Gerrard.

Salah står med 43 scoringer denne sesongen, fire mål bak rekorden til Ian Rush fra 1983/84-sesongen.

Klopp vil ikke gå like langt som Gerrard.

– Det jeg kan si er at han er i verdensklasseform. Men for å være best i verden må man vise det over en lengre periode. Det er en eller to andre som har vist det, sier han.

– I denne formen er han fremragende. Han er vanskelig å forsvare seg mot. Jeg liker de andre gutta på laget, men det første målet er en genistrek av en avslutning. Han har allerede scoret noen slike denne sesongen, poengterer Klopp.

Tyskeren hadde et klart budskap til Liverpool-fansen da han ble ansatt.

– Beskjeden min til Liverpool-supportere er at vi må forandre oss fra tvilere til troende. Nå.

To og et halvt år seinere er det ikke mange tvilere igjen.