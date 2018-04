Du skal følge godt med i timen for å ha full oversikt over alle SUV-ene fra de tyske premiummerkene.

En satsing som startet ganske forsiktig, har blitt til et stort utvalg av biler, i en rekke klasser.

Audi, BMW og Mercedes er også kjent for å følge hverandre svært tett. Så når en av dem finner på noe nytt, er de andre på med en gang.

Det ser vi igjen når Audi gjør seg klar til å lansere en modell helt på øverste hylle i SUV-klassen. Her handler det om diger bil, med coupe-lignende linjer.

Design foran plass

Nærmere bestemt nye Q8, som Audi akkurat har sendt ut en skisse på. Audi har tidligere vist denne som konseptbil, den har også blitt avslørt ute på test i Norge. Nå er det like før lansering.

Som navnet tilsier, legger Q8 seg over Q7 i modellutvalget fra Audi. De to bilene har svært mye til felles, men Q8 har mer sporty linjeføring, her går design foran mest mulig plass.



At SUV er viktig for Audi, er ikke å overdrive. Q-serien står nå for en tredjedel av alt Audi-salget i verden, og tar stadig større andeler.

Slik ser Q8 ut i konseptversjon, det er ikke ventet store endringer når den går i produksjon.

Bare store motorer

Q8 er over fem meter lang, og kommer til å ruve skikkelig på veien – og på gårdsplassen. Dette blir ikke en bil for de som ønsker et diskret framkomstmiddel!

Slik sett plasserer den seg pent inn i rekken blant konkurrentene fra BMW og Mercedes som allerede er på plass. BMW har hatt stor suksess med sin X6, det samme har Mercedes med GLE Coupe. Begge er modeller som viser at design veier svært tungt for mange kjøpere i denne klassen.

Under Q8-panseret finner vi utelukkende store motorer. Den "minste" skal være en 3-liters dieselmotor. På topp av motorutvalget finner vi noe som kan bli svært interessant i det norske markedet. Nemlig en 3-liters sekssylindret bensinmotor, kombinert med hybrid drivlinje. Med 476 hk og 700 Nm gjør den unna 0 til 100 km/t på bare 4,7 sekunder og har en toppfart på 275 km/t.

Audi har stor suksess med sin Q7 e-tron i Norge. Også den mer sporty Q8 kommer som ladbar hybrid.

Hva skal den koste?

Innvendig skal det være store berøringsskjermer, Audi virtual cockpit og head-up display med såkalt "utvidet virkelighetsteknologi". Dette systemet supplerer utvendig visning av trafikkforholdene foran bilen med virtuell informasjon for sjåføren. Audi ruller naturligvis ut alt de kan stille opp med av utstyr, det er ikke lite!

Lurer du på prisen? Den er naturligvis ikke klar ennå, men dagens Q7 kan være en god pekepinn. Den starter på rundt 850.000 kroner, med 3-liters dieselmotor. Dagens ladbare e-tron har startpris på 912.500 kroner.

Her er det viktig å understreke at vi snakker startpris, det blir fort minst et par hundre tusen kroner mer for "ferdig" bil. Og vi må nok også forvente at Q8 kommer til å legge seg et stykke over dette igjen.

