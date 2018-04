Påkjørselen skjedde i bydelen Hinna ved halv ett-tiden natt til onsdag.

Politiet ønsker foreløpig å si fint lite om foranledningen til hendelsen.

– Det handler om at mange personer har sett det som skjedde. Vi ønsker at de skal kunne forklare seg uavhengig av hva de har lest i pressen, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Karstein Tendenes.

En 18 år gammel mannlig russ er påkjørt. Flere medruss og andre personer ble vitne til hendelsen.

En 19 år gammel mann stakk fra stedet etter påkjørselen, men han ble tatt av politiet noe senere på natten. 19-åringen er nå pågrepet og siktet. Han blir trolig avhørt i løpet av morgentimene onsdag.

Den skadde er sendt til Stavanger Universitetssykehus. Han har trolig pådratt seg hodeskader, men det er uklart hvor alvorlige disse er. 18-åringen skal imidlertid ha klart å gjøre rede for seg da han ble hentet i ambulanse.