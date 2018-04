Forretningsmannen Atle Berge (66) fra Ølen ble under et besøk i Murmansk i mai 2016 pågrepet på gaten av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Under avhøret ble direktøren i Ølen Betong hele tiden spurt om han drev med informasjonsinnhenting, altså spionasje, for norske tjenester.

Berge ble anklaget for spionasje og deretter utvist fra Russland i ti år, fortalte han til TV 2 i desember.

Han sier at han forgjeves har forsøkt å få til et møte med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide, for å ta opp hans sak.

66-åringen sier at han fikk inntrykk av at russisk sikkerhetstjeneste visste om at norsk etterretning hadde forsøkt å verve ham før pågripelsen i Murmansk.

Forretningsmannen fra Ølensvåg sier til TV 2 tirsdag kveld at han kjenner til flere tilfeller der norsk etterretning skal ha forsøkt å verve nordmenn for oppdrag i Russland.

Saken ble først omtalt i Nordlys.

Atle Berge er opprørt over hvordan norske hemmelige tjenester går frem når de forsøker å verve sivilpersoner, og føler med spionsiktede Frode Berg (62), som via sine advokater har fortalt at han var på oppdrag for Etterretningstjenesten da han ble arrestert av FSB i Moskva 5. desember i fjor.

– Kjenner til flere

Firmaet Ølen Betong hadde satset stort i Nordvest-Russland da ansatte fra E-tjenesten to ganger reiste fra Oslo til Ølen for å snakke med Berge.

De ville verve ham som informant.

– Jeg er ikke den eneste de har forsøkt å verve. Jeg kjenner til flere som er forespurt om å gi informasjon til norsk etterretning. Jeg sa selvfølgelig nei, men kan bare svare for meg selv. Jeg synes at dette bør komme frem, sier Atle Berge til TV 2.

66-åringen anklager norsk etterretningstjeneste for å ha ødelagt for hans forretningsvirksomhet i Russland.

– De prøvde å verve meg som informant, de var nokså pågående. Da FSB pågrep meg, visste de at jeg hadde vært kontaktet av den norske etterretningen, sier Berge til Nordlys.

Etterretningstjenestens første fremstøt mot Atle Berge bekreftes av en ansatt i Ølen Betong, som sier at det kom to personer fra E-tjenesten til bedriften da Berge ikke var tilstede.

– Det virket amatørmessig. Jeg forsto ikke hva de ville, og de ville ikke si noe heller, sier medarbeideren til TV 2.

Tirsdag ville statsminister Erna Solberg (H) verken bekrefte eller avkrefte om Frode Berg jobbet for norsk etterretning. Hun viser til at saken håndteres av Utenriksdepartementet. Heller ikke pressevakten i Forsvarsdepartementet kommenterer eventuelle oppdrag som nordmenn har utført for E-tjenesten.

– Jeg har ingen kommentarer til spekulasjonene som er rundt dette, sier Solberg til TV 2.

Klaget på pågående PST-rekruttering

Med Frode Berg-saken som bakteppe, snakker ordfører Rune Rafaelsen (Ap) ut om hendelser som han tok opp for åtte-ni år siden. Han opplevde den gang at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) drev for pågående rekruttering i regionen, skriver Aftenposten.

– Jeg fikk på ganske kort tid to klager fra to norske statsborgere som hadde jobber i Murmansk, om at PST hadde kontaktet dem og bedt de om å bistå med «tjenester» og informasjon om norsk-russiske forhold, sier han.

Rafaelsen kontaktet ledelsen ved daværende Øst-Finnmark politidistrikt i Kirkenes. Ved en annen anledning klaget han en PST-ansatt inn for et annet, ikke navngitt politidistrikt.

– Jeg påpekte at det PST drev med var meningsløst og direkte farlig for nordmennene. Hvis russiske myndigheter hadde sett eller forstått hva som foregikk, kunne dette satt disse personene i en farlig situasjon, sier han.

Seniorrådgiver Martin Berntsen i PST kommenterer kritikken ved å si at jobben til PST er å tegne et mest mulig korrekt trusselbilde.

– For å gjøre det må vi snakke med folk. Det gjorde vi for ti år siden, det gjør vi i dag og det vil vi fortsette å gjøre. Når det gjelder hva som kan ha skjedd i Sør-Varanger for ti år siden, så har jeg ingen kommentar til det. (TV 2/NTB)