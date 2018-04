Larvik Håndballklubb sliter knallhardt økonomisk og må skaffe tre millioner kroner på to uker.

– Det er ufattelig trist. Det er veldig vondt å stå i en sånn situasjon. Jeg kjenner mange av disse spillerne og folka som jobber på kontoret, så det er absolutt ikke noen god følelse, sier tidligere Larvik-spiller og nåværende styremedlem Gro Hammerseng-Edin til TV 2.

– Hvor gikk det galt?

– Det er jo et problem som er så enkelt som at vi ikke har fått inn nok penger. Selv om vi driver på en mer fornuftig måte nå, og har gjort det de siste to-tre årene, så går det for sakte i riktig retning. Det er tatt mange grep, og det skjer mye positivt, men det er kortsiktig likviditetsbehov som vi ikke klarer å løse, sier Hammerseng-Edin.

Tok til tårene

​For spillerne kom beskjeden om de økonomiske problemene som et sjokk.

– Man blir tom og lei seg. Du klarer ikke helt å tenke, det må synke inn. For min del også, det var en tomhetsfølelse, sier Larvik-spiller Tine Stange (31).

– Det kom som lyn fra klar himmel?

– Ja, jeg har ikke tenkt på at dette var en sak engang. Jeg ble kjempeoverrasket. Det gjør veldig vondt for den gjengen her, med hva man har prestert i år …

– Jeg trodde jeg skulle klare dette, sier en tydelig preget Stange etter en liten pause. Larvik-spilleren har tårer i øynene.

– De som har stått på for klubben, alltid. Det er en klubb som har vært her i mange år, og jeg har vært her i mange år, sier Stange.

– Det er så utenkelig

Det er vanskelig for 31-åringen, som har spilt for Larvik siden hun var 17 år, å ta innover seg at klubben om noen uker kan være strøket fra håndballkartet.

– Det er så utenkelig oppi hodet mitt, men det kan jo skje. Det er det som er sårt, sier hun.

– Det er vanskelig å prate om fordi det står så nært, sier Stange.

Men hun har ikke tenkt å gi opp.

– Vi må gjøre det vi kan. Det fortjener disse jentene. Det har vært så gøy å være i denne gjengen i år. Vi har jobbet hardt hele veien og tok sølv. Jeg er kjempestolt av disse jentene, de fortjener mer, sier hun.

LHK spilte mesterligafinale så sent som i 2015. Året før gikk klubben nesten konkurs. Siden da har det stort sett vært tøffe tider økonomisk i LHK.

Flere årsaker

Ifølge Hammerseng-Edin er det flere grunner til at inntektene har sviktet for klubben.

– Det er nok en kombinasjon av færre tilskuere, færre solgte drakter, det har forsvunnet en del store profiler som gjør at det er noe vanskeligere å selge til sponsorer, produktet er kanskje ikke like attraktivt uten så mange landslagsspillere, og så er det denne landslagskompensasjonen som vi har fått tidligere med mange landslagsspillere, som vi ikke har lenger. Det er en sammensetning av flere forskjellige ting, sier hun.

Klubben la mandag kveld ut informasjon om den økonomiske situasjonen i klubben, noe som ikke var lystig lesning.

Kort fortalt trenger klubben 3 millioner kroner på to uker. Dette skal forsøkes løst ved å selge 300 «Larvikpakker», som gir sesongkort til hjemmekampene, kick off, sponsortreff og foredrag.

«Klubben har behov for tre millioner kroner i kortsiktig likviditetstilførsel og har per 19. april ikke midler til å dekke fordringer som forfaller i løpet av april, heller ikke lønn til ansatte. Salg av 300 «Larvikpakker» vil dekke dette», skriver klubben.

«Kravet om positiv egenkapital ved utløpet av 2018 har ved flere anledninger blitt drøftet med Norges Håndballforbund, men synes absolutt» står det videre.

Dersom Larvik ikke møter dette kravet nektes klubben elitelisens og flyttes ned en divisjon.

«Styret og administrasjonen har vurdert et eventuelt nedrykk som uforenlig med videre drift av klubben», skriver klubben videre.

Larvik Håndballklubb innkaller nå til ekstraordinært styremøte der det vil bli orientert om status i arbeidet med å skape økonomisk grunnlag for å videreføre klubben. Styret vil også her gi sine anbefalinger ut fra status på årsmøtetidspunktet.

«På bakgrunn av denne orienteringen kan årsmøtet ta stilling til klubbens videre fremtid, herunder forslaget om begjæring av oppbud».

Geir Oustorp har skrevet kontrakt med LHK og skal etter planen overta som trener til sommeren.

