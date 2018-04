Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 16:32. Vedkommende er lettere skadet etter skyteepisoden.

– Den fornærmede er 18 år gammel, og er kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til TV 2.

Gjerningspersonene løp fra stedet, og politiet sier det ikke kan utelukkes at de har dratt videre i bil, og har derfor tatt oppstilling ved knutepunkter i hovedstaden.

Grøttum sier at det ikke er grunn til å tro at de er farlig for publikum. Det var ifølge operasjonslederen mange vitner til hendelsen, og det jobbes med å innhente vitneforklaringer på stedet.

Saken oppdateres.