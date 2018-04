Liverpool-Roma 5-2

Se kampreferat i Sportsnyhetene over!

Roma ble utspilt og ydmyket av Liverpool da den første av de to Champions League-semifinalene lagene imellom ble spilt tirsdag kveld.

Jürgen Klopps menn kjørte over laget som sendte Barcelona ut i kvartfinalen, og vant til slutt hele 5-2.

– Det var som en søndagstur. Jeg er forbløffet av prestasjonen i kveld. Det er helt utrolig. Du kan rett og slett ikke tro det, sier tidligere Liverpool-spiller Steve McManaman til BT Sport.



Kampens store spiller var, nær sagt som vanlig, Mohamed Salah. Egypteren herjet med Roma-forsvaret, scoret de to første og hadde målgivende på de to neste, før han ble tatt av banen og hvilt med et drøyt kvarter igjen å spille.

Salah står nå med 43 mål denne sesongen, ti av dem i Champions League. Det får ekspertene til å slå på stortromma.

– Du må gi ham Gullballen, så god er han, sier Robbie Savage til BBC Radio 5 Live. Den prisen har Cristiano Ronaldo og Lionel Messi hatt monopol på siden 2008.

– Salah er i flytsonen. Det er til en viss grad selvtillit, men han er virkelig verdensklasse nå. Han bommer på den første sjansen, men han tør å skyte igjen. Det er et tegn på selvtillit, og han viser på det første målet hvor god han er. Han er topp fem i verden. Det er det ingen tvil om, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Gudbenådede fotballspillere

Det var Sadio Mané som scoret Liverpools tredje, mens Roberto Firmino satte de to neste.

Luften gikk imidlertid litt ut av Liverpool da Salah ble tatt ut med et kvarter igjen å spille, og scoringer fra Edin Dzeko og Diego Perotti sørget for at det ble 2-5.

– Det startet ikke spesielt bra for Liverpool, for Roma var klart best de første 15-20 minuttene. Liverpool startet med å slå lange baller som Roma-forsvaret bare kunne stange unna. Så fikk Liverpool ballen ned på bakken, og da ble det verdensklasseangripere mot et forsvar som ikke hang med i det hele tatt. Roma gamblet og tapte i dag, sier Stamsø Møller.

Han har latt seg blende av det Jürgen Klopps menn har vist.

– Det er virkelig verdensklasse. De spiller så god fotball. Jeg er helt sikker på at jeg aldri har sett et så godt Liverpool-lag. Det er helt utrolig bra. Roberto Firmino og Mohamed Salah er gudbenådede fotballspillere, sier Stamsø Møller.

– Ikke akseptabelt

​Liverpool lå imidlertid an til 5-0-seier, og det ble et lite skår i gleden av Roma scoret to mål mot slutten.

Gjestene slo ut Barcelona med 3-0-seier hjemme i kvartfinalen, og samme resultat på Stadio Olimpico vil også sende Liverpool ut. Stamsø Møller mener likevel at mye skal til for at det skjer.

– Det har selvfølgelig noe å si at Salah gikk ut og Danny Ings kom inn. De var ikke farlige lenger da de gjorde et sånt bytte, men de skal fortsatt ha kjempegod kontroll, sier Stamsø Møller.

Men TV 2-eksperten er krystallklar på at Liverpool må vente en stund til før de kan juble for finaleplass.

– Det er ikke avgjort i det hele tatt. I første kampen mot City lå Liverpool egentlig under 0-2 til pause. Det kan Roma lede på Stadio Olimpico til pause. Du så på fansen og spillerne at de fikk troen tilbake. Det er ikke helt trygt, og Liverpool klarer ikke å lide noe særlig. De er avhengige av å få kampen inn i sitt spor, og de er sårbare når de ikke klarer det. Det blir moro og herlig i returoppgjøret, sier Stamsø Møller.

Liverpool-stopper Virgil van Dijk var skuffet av det som skjedde mot slutten av kampen.

– Vi scoret noen gode mål, men å slippe inn de to målene mot slutten av kampen er ikke akseptabelt, sier nederlenderen i et intervju vist hos Viasat.

Han er likevel optimist.

– Vi scoret fem mål og har et godt resultat med oss til Roma. Det blir tøft, vi må være klare og det vil vi være, sier van Dijk.

Sjefen sjøl var også skuffet over de to baklengsmålene, men forventer at hans offensive stjernerekke skal få sine sjanser også i returoppgjøret.

– Vi kunne scoret flere, utrolig nok. Vi hadde flere sjanser. I øyeblikket tenker jeg på de to målene vi slapp inn, for det er ikke noe du ønsker. Spesielt straffen, som ikke var straffe, men sånn er det. Jeg kjenner reglene, og vet at vinner de 3-0 så er de videre. Men vil du vinne 3-0 må du spille veldig offensivt, og spiller du veldig offensivt mot oss så må du håndtere kontringer. Derfor er jeg sikker på at vi vil få våre sjanser der også, sier Jürgen Klopp til Viasat.

Roma traff tverrliggeren

Det var Roma som var først frempå da Kevin Strootman sendte i vei en suser før to minutter var spilt, men Loris Karius reddet enkelt.

Halvminuttet senere var det Mohamed Salahs tur til å avslutte, men Roma-keeper Alisson hadde like god kontroll som Liverpool-sisteskansen kort tid tidligere.

Like før kampen rundet fem minutter fikk Liverpool kampens første virkelige kjempesjanse, da Salah lekkert spilte fri Roberto Firmino.

Brasilaneren befant seg hårfint i offside, men ble ikke avblåst og fikk fortsette sin ferd mot mål. Avslutningen fra skrått hold endte utenfor.

Etter et kvarters spill fikk Alex Oxlade-Chamberlain en smell i kneet i duell med Aleksandar Kolarov, og Liverpool-manager Jürgen Klopp ble tvunget til å erstatte den engelske landslagsspilleren med Georginio Wijnaldum.

Kort tid senere hold det på å gå skikkelig galt for Liverpool, da Karius var nær ved å tabbe seg ut på et skudd fra Kolarov. Serberen plukket opp ballen på 25 meter etter en Roma-corner, og sendte i veien en suser.

Skuddet var knallhardt, men gikk rett på Liverpool-keeperen som likevel bare så vidt greide å få noen fingre på ballen og med et nødskrik fikk endret ballretningen slik at kula smalt i tverrliggeren.

Mané med kjempesjanser

Ti minutter senere fikk Sadio Mané en kjempesjanse da Liverpool kontret på et Roma-forsvar som sto høyt. Mané mottok ballen på midten og satte fart fremover etter en strålende touch.

Plutselig var senegaleseren alene med Alisson, men avslutningen endte like over mål. Kort tid etter fikk han nok en kjempesjanse, men nok en gang endte ballen over.

Liverpool opprettholdt et massivt trykk mot Roma, og etter 34 minutters spill jublet Mané etter å ha satt ballen i mål. Dessverre for Liverpool befant senegaleseren seg i offside, og scoringen ble korrekt annullert.

Salah, Salah

To minutter senere skulle det likevel bli noe å juble for, og selvsagt var det Mohamed Salah som skulle sendte hjemmefansen på Anfield til himmels.

Roberto Firmino fant egypteren på hjørnet av 16-meteren, og der var Salah nådeløs. Liverpool-stjernen tok imot ballen, la den til rette og curlet den vakkert i krysset forbi en sjanseløs Alisson.

Scoringen var Salahs 42. for sesongen.

Hjemmelaget fortsatte å holde trykket oppe, og etter 38 minutter var det Dejan Lovren som stanget ballen i tverrliggeren. ​

Det massive Liverpool-presset fortsatte, og i den første omgangens siste minutt ble Liverpool nok en gang belønnet med scoring - denne gang etter en kontring.

Etter et langt oppspill fra Virgil van Dijk flikket Salah ballen videre til Roberto Firmino. Han dro seg forbi en Roma-forsvarer og satte fart mot mål, samtidig som Salah også kom stormende til i bakrom.

En perfekt pasning sendte Salah alene med en utrusende Alisson, og egypteren vippet elegant inn sitt 43. mål for sesongen. Scoringen var hans tiende i Mesterligaen, og bare Cristiano Ronaldo har flere denne sesongen med sine 15 mål.

Liverpool gikk til pause med en fullt fortjent 2-0-ledelse, etter en førsteomgang det luktet svidd av fra Jürgen Klopps menn.

Salah, tilretteleggeren

​Andre omgang startet roligere enn den første sluttet, men etter ti minutter smalt det igjen fra hjemmelaget.

Et langt oppspill fra Trent Alexander-Arnold endte opp hos Mohamed Salah ute på høyrekanten. Han satte fart inn i Romas 16-meter, og sendte en perfekt ball til Sadio Mané. Denne gangen satt den for senegaleseren, som sørget for 3-0.

Roma-fansen fortvilte, men marerittet på Anfield var ikke over. Etter to scoringer, sørget Mohamed Salah for at det også skulle bli to målgivende.

Nok en gang herjet egypteren ute på høyrekanten, før han la lavt inn på bakerste stolpe der Roberto Firmino hadde en enkel jobb med å sette inn 4-0 for Liverpool etter 61 minutter.

– Ydmykes til de grader

Sju minutter senere fortsatte Firmino målshowet da han stanget inn 5-0 etter en corner fra James Milner.

– Roma ydmykes til de grader, sa Viasat-kommentator Morten Langli.

Med et drøyt kvarter igjen å spille, valgte Jürgen Klopp rett og slett å hvile Mohamed Salah, og inn på banen kom Danny Ings.

Med ni minutter igjen var det Romas tur til å juble, da Radja Nainggoan fant Edin Dzeko som sørget for 1-5.

Og Roma skulle få nok en livlinje da dommeren blåste straffe til Roma etter en Milner-hands med fem minutter igjen å spille.

Diego Perotti tok straffesparket, og dundret ballen i krysset til 2-5.

Liverpool har dermed tre måls forsprang i returoppgjøret. Det hadde også Barcelona i kvartfinalen ...