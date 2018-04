Rune Gjeldnes er akkurat kommet tilbake etter å ha loset fem briter frem til Nordpolen.

Gruppen fløy med helikopter opp til 89 grader nord den 14. april, og tok seg frem med ski og pulk den siste breddegraden inn til polpunktet.

De 111 kilometerne tok seks dager.

– Været var fint. Lite vind, og temperaturer på mellom 10 og 30 kuldegrader. Det gjorde at det var få åpne råker, færre enn i fjor, forteller han.

NORDPOLEN: Været var fint og kaldt. Foto: Rune Gjeldnes

Men Gjeldnes ble likevel overrasket.

– Vi kom over mange og store isfjell. Det har jeg aldri før sett rundt Nordpolen.

20 år i Arktis

Det er sannsynligvis ingen som har tilbrakt like mye tid i Arktis og Antarktis som Rune Gjeldnes.

Han har gått Grønland på langs, til Nordpolen flere ganger, og han har gått og skiseilt over hele Antarktis.

RUNE GJELDNES, på Nordpolen nå i april.

I år 2000 krysset han Polhavet fra Sibir til Canada sammen med kompisen Torry Larsen, uten å få flyslipp med forsyninger underveis. Ingen hadde klart dette før dem, og ingen siden.

De siste 20 årene har Gjeldnes tilbrakt over 300 døgn på isen i Arktis, på egne ekspedisjoner og som los for andre.

Hvor fra?

Gjeldnes anslår at isfjellene stakk 15 meter opp over isen omkring,

– Størrelsen er vanskelig å bedømme, men de var synlige på lang avstand. Det tok gjerne en dag fra vi så dem til vi passerte dem, sier han.

ISFJELLENE stakk rundt 15 meter opp over isen rundt. Foto: Rune Gjeldnes

Isfjell dannes når det brekker store biter av isbreer som ender ute i havet. De består altså av frosset ferskvann, og ikke saltvann slik som isen som flyter rundt på Polhavet.

– Jeg tipper isfjellene kommer fra breer i Canada eller nord på Grønland, sier Gjeldnes.

Må ha vært store

Silje Smith-Johnsen arbeider med en doktorgrad om breene på Grønland, ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

SILJE SMITH-JOHNSEN Foto: Privat

Det er breene øst på Grønland som er nærmest Nordpolen, men Smith-Johnsen tror likevel ikke at det er her isfjellene kommer fra.

– Det er mange og store breer langs østkysten av Grønland, men her går havstrømmene sørover. Jeg tipper isfjellene kommer fra breer nord i Canada, eller kanskje fra Russland.

Heller ikke Smith-Johnsen har hørt om isfjell så langt nord tidligere.

– De dannes om sommeren, og må ha vært store siden de er kommet så langt uten å smelte, sier hun.

Klimaendringene har satt fart på breene i Arktis. Det brekker av mer is enn tidligere, samtidig som lite is på Polhavet gjør at isfjellene kan flyte lenger avgårde før de møter på havisen.

Rekordlite is

Det har vært mye mindre is enn normalt på Polhavet gjennom hele denne vinteren.

HAVOMRÅDE som er dekket av minst 15 prosent is

I følge USAs National Snow & Ice Data Center, var det 1,13 millioner kvadratkilometer mindre is enn normalt i slutten av mars. Det gjør årets isutbredelse til den nest laveste som er registrert, bare slått av mars i fjor.

Gjeldnes har opplevd endringene i isforholdene på kroppen.

– Isen er tynnere enn før, og når isen blir tynnere skrur den seg ikke opp i like høye skrugarder. Det gjør det enklere for oss å ta seg frem. Men det er blitt mye verre å komme seg ut på isen fra land, det begynner å bli ganske mange år siden noen klarte å gå helt fra land og opp til polpunktet, forteller han.