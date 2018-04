Brofos led av lungekreft, og døde på Diakonhjemmet sykehus natt til tirsdag etter kort tids sykeleie, opplyser familiens advokat til NTB.

Advokaten understreker at han ikke vil gi ytterligere kommentarer.

Den norske billedkunstneren ble ansett som en av Norges viktigste samtidskunstnere og oppnådde også internasjonal anerkjennelse.

Samtidskritikk

Brofos var født på Berg i Oslo den 2. mai 1940. Han er utdannet ved Statens Kunst- og håndverksskole og senere ved Statens Kunstakademi.

Ifølge Store Norske Leksikon har hatt gjennomført en rekke studieturer, blant annet til Spania, Marokko, Italia, Midtøsten, New York og Paris.

Hans kunst er preget av hippietidens samfunnskritikk, flower power-idealer, psykedelia og popkunst.

Typisk var malerier på store formater og kraftige farger, utført i en egen tegneseriestil. Scener fra moderne, kapitalistisk arbeidsliv, blokktilværelse og bymiljøer med skyskrapere, alt med en kritisk brodd, var typisk for kunstneren.

– Det er få som har greid å bruke en uttrykksform som har vært så populær, men samtidig fylle kunsten med et samfunnskritisk innhold, sier kunsthistoriker Tommy Sørbø til TV 2.

Han beskriver Brofos som en «comeback-kid».

– Det er et under at han levde så lenge. Han var jo uteligger og narkoman og lå på gata og var ute av norsk kunstliv i mange år, men så kom han tilbake veldig sterkt, sier Sørbø.

Han hadde blant annet stor suksess på samtidskunst-biennalene i Berlin og Sydney våren 2008. Pushwagner mottok prisen for beste utstiller på Høstutstillingen 2008.

Stor markedsverdi

Blant Oslo-kunstnerens mest kjente verk er blant annet «Soft City», «En dag i familien Manns liv», «Apokalypse» og «Selvportrett».

77-åringens karakteristiske kunst har solgt til store summer de siste årene.

– Utviklingen av Pushwagners markedsverdi har vært formidabel, helt sinnssyk. Jeg har drevet med kunst i 14 år, og jeg har aldri opplevd det vi nå ser med Pushwagner, sa Rolf Stavnem, daglig leder ved galleriet Fine Art, til TV 2 i 2015, i forbindelse med jubileumsutstillingen på kunstgalleriet.

Selv synes Pushwagner at det var vanskelig å snakke om egen suksess.

– Jeg er nesten sjenert for å si at jeg er så begeistret for mine egne arbeider, særlig det nyeste jeg har gjort, sa han på den samme jubileumsutstillingen.

Den gang fortalte Pushwagner også at han drømte om bildene han skulle male før han fikk dem ned på lerretet.

Tegneserie og kortfilm

Møtet med forfatteren Axel Jensen i 1968 ble avgjørende for hans kunst. Pushwagner har blant annet illustrert flere av Axels Jensens bøker.

Blant hans mest kjente verker var DADADATA: «En dag i familien Manns liv,» malerier opprinnelig fra 1970-årene, senere laget som kortfilm av Wendy Tollefsen Woodbury og Sven Palhson.

I 2007 ble utgivelsen av Pushwagners tegneserieroman «Soft City», opprinnelig laget i 1969–1975, en suksess. Den vant Sproingprisen for beste norske tegneserie, og solgte i over 10.000 eksemplarer.

