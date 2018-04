Peter Madsen er tiltalt for overlagt drap, mishandling og partering av den 30 år gamle journalisten Kim Wall om bord på sin ubåt Nautilus i august i fjor.

Gjennom 11 rettsdager i mars og april har 36 vitner beskrevet Madsen, Kim Wall og omstendigheter rundt ubåten og undersøkelser gjort etter dødsfallet.

Forskjellig oppfatning

Mandag ble det i København byret lagt ned påstand fra både aktor og forsvarer.

Aktor mener det er bevist at Madsen gjennomførte drapet slik påtalemyndigheten hevder, og at han på forhånd planla det. Han nedla påstand om livstid i fengsel, en straff som er tidsubestemt.

Dette er en straff som etter rettspraksis kun blir idømt i svært alvorlige saker, gjerne der det er snakk om flere drap. Aktor argumenterte for at denne saken er så alvorlig at en livstidsdom er det eneste rette.

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark mener derimot at det ikke foreligger bevis for den alvorlige tiltalen.

– Jeg har enda ikke sett fellende bevis i saken. Jeg minner om at all tvil skal komme den tiltalte til gode, sa hun i sin prosedyre.

Madsen har innrømmet å ha partert liket av Kim Wall, og Hald Engmark la ned en påstand på seks måneders fengsel for likskjending.

– Forvaring påkrevd

De tre dommerne har nå trukket seg tilbake. De skal votere over skyldspørsmålet og komme til en dom de mener er passende.

Onsdag klokken 13 vil domsavsigelsen blir lagt fram for Madsen og tilhørere i København byret. Det er kun den endelige dommen og noen hovedargumenter som blir langt fram, ikke dommen i sin helhet.

I mentalerklæringen, som er den rettspsykiatriske rapporten om Madsen, går det fram at Madsen har en svært farlig personlighet som gjør at han vil kunne begå kriminalitet i fremtiden.

I rapporten går psykiaterne så langt at de anbefaler forvaring dersom Madsen blir dømt.

Både en forvaringsdom og en livstidsdom er tidsubestemte dommer i Danmark. Ved en livstidsdom vil det gå 12 år før den dømte kan søke om prøveløslatelse.

Ved en forvaringsdom kan domfelte søke om dette etter tre år.

Dette er trolig noe av grunnen til at aktor Buch-Jepsen har bedt om livstid. Den i Danmark som i dag sitter på den lengste livstidsdommen har sittet i 34 år.

Ingen rykende pistol

Henrik Stagetorn er en av Danmarks mest profilerte advokater. Han mener det er en én ting som kan redde Madsen fra en lang fengselsstraff.

– Forsvareren har ett sterkt kort, nemlig at det ikke er noe entydig som kan fastslå dødsårsaken. Det finnes ingen «rykende pistol», sier han til TV 2.

Rettsmedisinerne har ikke med sikkerhet kunnet fastslå hva Kim Wall døde av. Dermed kan de heller ikke utelukke at hun døde av kullosforgiftning, slik Madsen hevder.

– Det er ikke slik at all tvil kommer Madsen til gode, men all rimelig tvil gjør det. Det er disse forholdene retten må ta stilling til, sier Stagetorn.