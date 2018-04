26. mai er det duket for boksestevnet «This Is Oslo», som arrangeres av Kevin Melhus (28) og hans promotorselskap Melhus promotions.

Der skal han selv gå sine femte proffkamp, og for andre gang er han selv promotor.

Melhus ble for alvor kjent da han bokset den første proffkampen på norsk jord på over 35 år.

Han var knusende overlegen mot tyskeren Christian Dulz under Cecilia Brækhus' Homecoming-stevne i Oslo Spektrum.

Forholdet til promotorselskapet til Cecilia Brækhus skulle imidlertid surne, og etter å ha bokset i Brækhus-arrangerte «Battle of Bergen» - der han gikk sin andre proffkamp - annonserte Melhus at han brøt med boksedronningen for å starte sitt eget promotorselskap.

– Cecilia og de prøvde seg, men det gikk ikke så veldig bra. Det ble mye styr rundt First Lady Promotions. Jeg var den første til å komme med kritikk, men det viste seg at de andre utøverne fikk det samme problemet som meg, sier Melhus til TV 2.

– Har tatt grep

For Melhus oppstod problemene da britiske Josh Burke måtte trekke seg med en skade bare seks dager før de skulle i ringen i Bergen. Han måtte selv ringe rundt og skaffe seg motstander.

Til slutt endte han opp med en svak motstander i den svenske 39-åringen Tobias Alexandersson, som enkelt ble beseiret på knockout.

Siden den gang har Brækhus igjen hatt problemer med å skaffe motstand til de som skulle bokse i hennes stevner. Blant annet har Nettavisen omtalt hvordan er rekke boksere sto uten motstander tett opp mot boksestevnet i Stokke den 21. oktober, der Brækhus møtte svenske Mikaela Laurén.

Problemet for Melhus var at dersom det ikke ble kamp, så ville han heller ikke få betalt for kampen som han hadde jobbet lenge for å forberede seg til. Nå som han selv er promotor, vil han sørge for at hans boksere ikke risikerer å lide samme skjebne.

– Vi har tatt en del grep som gjør at vi ikke havner i den skvisen. Mye av det går på kontrakten med utøverne. Folk kan selvsagt bli skadet, men da skal i alle fall utøveren ha såpass trygghet at de blir betalt og kompensert for den jobben de har lagt ned. Slik var det ikke hos Cecilia. Etter tre måneder med arbeid, kunne man samme uke som det var kamp få vite at det ikke ble noe av. Men man fikk ingen kompensasjon. Vi har sørget for at bokserne uansett får betalt om noen kamper blir avlyst på kort varsel og vi ikke finner en erstatter, forklarer Melhus.

I tillegg jobber han hardt for å sørge for at det ikke oppstår noen formelle problemer.

– Det handler om å være proaktiv og være tidlig ute med dokumenter og søknader. Det er en ganske stor papirmølle med antidopingarbeid og søknader til knockoutnemnda. Det gjør at det er litt tyngre å arrangere stevner i Norge, sier han.

– Gjør det at det er vanskeligere å skaffe god motstand?

– Det gjør det vanskeligere å få gode motstandere på kort varsel. Det er krevende å finne en på kort varsel som oppfyller kravene til WADA. Det er utfordringen. Matchingen skal være riktig og utøveren skal oppfylle antidoping- og vektkrav, forklarer Melhus.

I HARDTRENING: Kevin Melhus under trening hos Oslo Bokseklubb. Foto: Anette Antonsen.

– Ekstremt krevende

​28-åringen balanserer på en en syltynn line når han både skal forberede seg til kamp, samtidig som det krever mye energi å arrangere «This Is Oslo».

– Det er utrolig hardt å være både promotor og bokser. Det er kun Brækhus som har gjort det før her til lands, og det er ekstremt krevende. Det er sinnssykt mye ansvar. Jeg har mange dyktige mennesker rundt meg, men må også gjøre mye av jobben selv. Målet er å kunne bli avlastet etter hvert, om organisasjonen blir mer selvgående, sier Melhus.

​En av de som hjelper Melhus er trener Max Mankowitz. Når det er tid for trening, må promotorjobben legges på is til økten er over.

– Kevin jobber med stevnet, og vi ønsker at de ikke skal gå på bekostning av treningen. Derfor får han klar beskjed: «Når du trener så trener du, da er du ikke promotor», sier han til TV 2.

Samtidig må Melhus selv sørge for ikke å bli forstyrret. Skulle det for eksempel oppstå problemer under selve stevnet, har teamet lagt en plan for at det ikke skal være forstyrrende for bokseren.

– Det er opp til han, men han må klare å være bokser når han er bokser. Vi har satt opp en vanntett plan med folk som skal gjøre ting når noe skjer. Går sikringen står det en elektriker klar til å ta seg av det. Om det er noe som gjør at man blir stresset, kan det bli litt tungt når man skal ut å bokse. Vi må skjerme ham og han må la seg skjerme, sier Mankowitz.

MAIN EVENT: Alexander Hagen, her med trener Max Mankowitz, blir hovedattraksjonen under boksefesten til Kevin Melhus 26. mai.

Tittelkamp

​Under «This Is Oslo» blir det noen proffdebutanter som skal i ringen, men Melhus kan også lokke med et tittelbelte som skal deles ut.

– Alexander Hagen er en av de med flest proffkamper i Norge, med sine 13 kamper. Det er bare Tim Robin Lihaug, Cecilia Brækhus og Kai Robin Havnaa som er oppe i et tofsifret antall kamper. Det er han som skal gå hovedkampen, og det blir også en tittelkamp, sier Melhus.

– Så du blir ikke hovedattraksjonen i eget stevne?

– Jeg bokser kampen før, jeg håper å lage god stemning jeg også, smiler promotoren.

Alexander Hagen skal kjempe om BBU-beltet (Baltic Boxing Union) i lett tungvekt. Han står med 10 seire på sine 13 kamper.

– Jeg ser utrolig frem til å gå tittelkamp på Skur 13. Det er veldig motiverende for meg å få bokse om mitt første belte som profesjonell. At jeg får hovedkampen på et stevne med så mange bra boksere, er ytterligere en motivasjonsfaktor for meg. Det skal bli gøy! Jeg jobber hardt hver eneste dag, og den 26. mai skal jeg vise frem alt, forteller Hagen til TV 2.