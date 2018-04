Juniorverdensmester fra fellesstarten i sykkel-VM i Bergen i fjor høst, danske Julius Johansen, var involvert i en dramatisk ulykke lørdag.

Under et sykkelritt i Herning dundret Team ColoQuick-rytteren gjennom bakruten på en følgebil. Bilen bråbremset like foran 18-åringen som ikke kunne unngå å krasje.

Johansen knuste bakruten, men klarte likevel å fullføre de 160 kilometerne som gjenstod av rittet - i en opprevet og blodig drakt.

– Jeg har vært utrolig heldig, sier Johansen til Ekstra Bladet.

– Jeg pådro meg et par kuttskader fra det knuste glasset, men heldigvis var det ikke noe alvorlig.

Etter å ha vært på sykehuset og sydd noen sting var han klar igjen.

Allerede dagen etter satt han på sykkelen igjen, under et temporitt i Næstved, der han endte som nummer seks.

Sårene plaget ham ikke. Verre var utmattelsen fra dagen før, og på sikt er blodet han mistet som følge av å ha skåret seg på den knuste ruten.

– Jeg var mest nervøs for alt blodet jeg mistet. Det tok lang tid før en lege hadde tid til å se på meg. Som sykkelrytter er blodet superviktig, og jeg må kanskje bruke tre uker for å få den mengden blod tilbake. I gamle dager var jo bloddoping det helt store, sier Johansen.

Julius Johansen kom alene til mål da han vant VM-fellesstarten i Bergen i fjor høst.