Stig Are Hansen dro på fotballtur for å se Manchester United mot Liverpool i mars, sammen med sønnen og fire andre kompiser. Da han bestilte billetter og hotell gjennom Fotballreiser.no i høst, fikk han en mail to måneder etter at billettene var bestilt om at prisen var over 7000 kroner høyere enn prisen på fakturaen han først hadde betalt.

– Dem ba om 1270 kroner mer pr pers. Det virker helt useriøst, sier Hansen.

I mailen skrev Fotballreiser at de hadde «blingsa» på fakturaen, men at prisen samsvarte med det Hansen hadde klikket på på nettsiden.

Hansen protesterte, spesielt siden det var såpass lenge siden fakturaen var betalt, men måtte til slutt bla opp.

– De sa at vi kunne få igjen penga våre, men hva da? Vi hadde jo betalt flybilletter i dyre dommer og for å komme oss dit, sier Hansen.

Ikke anledning til å øke prisen

Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet Jo Gjedrem sier at det er strenge regler for når man kan øke prisen etter at reisen er betalt og at det ved feil er selskapet som har ansvaret.

– Dette er jo en pakkereise og da gjelder pakkereiselovens regler, sier Gjedrem.

Han sier det kun er ved tre tilfeller det er lov å øke prisen og det er ved økte transportutgifter, endring i valuta eller på grunn av skatter og avgifter.

– Så at man har blingsa og gitt en faktura som hadde for lav pris, det er ikke en god nok grunn?

– Nei, man kan ikke øke prisen etter at man har gjort en feil og beregnet feil pris. Det er det den profesjonelle part, altså selskapet, som har ansvaret for.

Refunderer pengene

Fotballreiser skriver i en e-post til TV 2 Hjelper deg at det var en menneskelig glipp førte til at prisen i fakturaen ble for lav i forhold til prisen på nettsiden. De mener derfor at det derfor ikke snakk om noen ulovlig prisøkning.

Videre skriver de:

«Når vi ser på saken på nytt, forstår vi likevel at vedkommende som bestilte på vegne av flere kan ha fått problemer… Vi har derfor besluttet å refundere de reisende NOK 7620».

Kompisgjengen fikk ifølge Fotballreiser også oppgraderte billetter.

Stig Are Hansen synes det er bra at de nå får ekstrabeløpet refundert.

– Det er noen unggutter som blir veldig fornøyd når de får igjen pengene, sier Hansen.