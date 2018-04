Omtrent 75 prosent av menn og 60 prosent av kvinner mellom 40 og 45 år har overvekt eller fedme, ifølge Folkehelserapporten.

– Det er jo ikke sånn at vi våkner opp i førtiårene og så har vi utviklet overvekt over natten. Vi må se litt på det som ligger foran, sier leder for Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff.

Indre og ytre faktorer

Hun forklarer at en indre faktor, som kan bidra til vektøkning, er at behovet for kalorier reduseres med 20 prosent fra du er 25 år til du blir 50.

– Hvis du ikke kompenserer behovet ved enten å øke aktiviteten eller å spise færre kalorier så vil det komme på kilo etter kilo, sier hun.

FLERE ÅRSAKER: Leder for Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff, mener overvekt blant 40-åringer kan ha en rekke årsaker. Foto: Helsekontrollen.

Graff tror det er en rekke grunner til at førtiåringene har litt ekstra å gå på, og lister opp økonomi, helse, jobb og tidsklemma som hovedårsaker. I tillegg forklarer hun at forekomsten av skilsmisser er høyest i aldersgruppen 40-49.

– Mange trøstespiser, spiser for å straffe seg eller belønne seg. De bruker altså mat som en regulering og en forsterker av enhver følelse, forklarer hun til Helsekontrollen.

NYTT LIV: Forfatter Kristian Fjellanger la om livsstilen for å slippe å havne i førti-og-feit-fella. Foto: Helsekontrollen.

Tok av

En som har mestret utfordringen og vinket farvel til kiloene er forfatter Kristian Fjellanger. På det tyngste veide han 160 kilo – tror han, i hvert fall.

– Jeg turte aldri å gå på badevekten, for jeg tenkte at om den dør, så er det enden på motivasjonen.

Nå er Fjellanger på vei inn i førtiårene, og har ikke planer om å bli en del av Folkehelserapportens statistikk.

– Akkurat nå prøver jeg å vinne mot alderen. For å si det sånn; man slåss jo ikke bare mot kalorier, man slåss jo og mot tyngdekraften.

Fjellanger har noen knep for å hindre å knaske.

– Man må være litt bevisst. Det handler om å endre noen vaner. Hvis man drikker brus med sukker i, kutt den ut. Hvis man ikke trener, så tren tretti minutter for dagen.

Han mener man ikke bør gjøre så mye mer enn de to tingene til å begynne med.

– Lag det som vaner du kan ta med deg resten av livet, sier han til Helsekontrollen.

