Emil Forsbergs sesong er over.

Den svenske stjernen er ilagt en tre kampers karantene etter det røde kortet mot Hoffenheim i helgen, og dermed må RB Leipzig klare seg uten ham resten av ligaspillet.

Avgjørelsen får spillerens agent til å rase, og komme med anklager om forskjellsbehandling.

– Dette er et angrep på RB og Emil, sier Hasan Cetinkaya ifølge Bild.

– Det hadde aldri skjedd med en Bayern München-spiller.

– En skandale

Han mener det røde kortet var feil.

Forsberg ble holdt igjen av Hoffenheims Florian Grillitsch, slo ut med armen og traff tyskeren i ansiktet.

– Utestengelsen er en skandale. Emil ble taklet og provosert. Han slo ham ikke skikkelig en gang, sier Cetinkaya.

Forsberg fikk en kamp for utvisning, en ekstra fordi det var direkte rødt kort, og ytterligere en fordi det ikke var første gang.

Dermed ble 2-5-tapet for Hoffenheim svenskens siste kamp for sesongen, og muligens hans siste for RB Leipzig. Forsberg med to mål og to målgivende pasninger, er blitt linket til flere engelske klubber, deriblant Arsenal.

Mandag tvitret 26-åringen «takk for alt». Det er kryptisk, men mange spekulerer i det som et farvel til den tyske klubben.

Dårlig nytt for Sverige

Utestengelsen er også dårlig nytt for Sverige frem mot VM.

Nå er Forsbergs neste mulighet for kamp 2. juni mot Danmark.

– Det er uheldig, sett fra landslagets synspunkt. Det hadde vært bra om Emil hadde fått spilt de tre kampene, sier assistentrener Petter Wettergren til nyhetsbyrået TT.