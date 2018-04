Politiet ble varslet av ansatte i en butikk på flyplassen om at en mann hadde stjålet parfyme og pyntegjenstander i butikken.



Mannen ble også opplyst å være noe full.

– Det viste seg at han var veldig full og måtte innbringes fordi han ikke kunne ta vare på seg selv og hadde begynt å stjele fra butikker. Da politiet grep inn, hisset han seg kraftig opp og truet polititjenestemennene. Han var såpass lite medgjørlig at vi måtte bruke en cellebil for å frakte ham til sentralarresten på Lillestrøm, forteller operasjonsleder Gisle Sveen til TV 2.

I tillegg kan det virke som om litaueren hadde glemt at han skulle rekke et fly. Flyet han hadde billett til, tok av klokken 10.45. Politiet ble varslet om butikktyveriet klokken 11.15.

Det er ikke kjent hvor mannen skulle, men Norwegian fløy til Palanga i Litauen klokken 10.45.