Over 27 sider redegjør Facebook for hva selskapets 7600 moderatorer ser etter når de vurderer om posten er innenfor eller ikke. Facebook lanserer også en ankeinstans om du mener selskapet har gjort en feil ved vurdering av innholdet.

Voldelige trusler og seksuell vold godtas ikke. Det er ikke lurt å fremsnakke terrorisme eller krypskyting av truede arter. Dropp narkotikakjøp, våpensalg og salg av reseptbelagte medisiner.

Nye detaljer

Retningslinjene i seg selv er ikke nye, rapporterer nyhetsbyrået AP. En rekke nye detaljer er imidlertid blitt kjent gjennom den omfattende oversikten.

Bilder av bryster kan tillates så lenge det handler om amming eller brystene er del av et maleri.

Seriemordere får ikke bruke plattformen. Facebooks definisjon av en seriemorder er en person som har drept to eller flere mennesker i ulike hendelser. Hvis du bare har begått ett drap, får du lov til å bruke Facebook.

I retningslinjene står det også at Facebook tar problemet med spam og falske nyheter alvorlig. Spam omfatter falske annonser, svindel og sikkerhetsbrudd. Facebook fjerner ikke falske nyheter, men bruker faktasjekkere og kunstig intelligens for å avdekke falske nyheter.

Kritisk søkelys

Monica Bickert, sjef for retningslinjer og antiterrorisme i Facebook, sier til AP at en av utfordringene er å utforme et sett regler som gjelder for vidt forskjellige kulturer over hele verden. Nå har i alle fall folk mulighet til å få innsikt i hvorfor poster eller videoer de rapporterer, ikke fjernes.

Facebook har mer enn to milliarder brukere, og folk med uærlige hensikter har for lengst oppdaget at plattformen kan brukes som et kraftig verktøy for å påvirke folk. Amerikansk etterretning har slått fast at russiske interesser brukte falske kontoer for å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

Den siste tiden har det vakt oppsikt over hele verden at analyseselskapet Cambridge Analytica skaffet seg opplysninger om 50 millioner Facebook-brukere for å kartlegge velgeratferd. Analysene skal ha blitt solgt til Trumps valgkampstab.

Aftenposten brukte forsiden på åpent brev

Også i Skandinavia har det vært heftig debatt rundt Facebooks retningslinjer fordi de ikke evnet å skille nakenhet i en seksuell kontekst fra nakenhet presentert i forbindelse med kunst, helse eller historie.

I 2016 ble bildene i en svensk brystkreft-kampanje sensurert fordi bildene var «støtende». Samme år tok Aftenposten et oppgjør med Facebooks retningslinjer. Bakgrunnen var at nettsamfunnet fjernet Nick Uts ikoniske fotografi av ni år gamle Phan Thị Kim Phúc, som flyktet fra napalmbomber under Vietnamkrigen.

Facebook snudde i saken og gjenopprettet posten med bildet.