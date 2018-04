Kanadisk politi jobber på spreng etter at en varebil kjørte ned en rekke fotgjengere langs Yonge Street i storbyen Toronto mandag. Så langt er ti personer bekreftet døde og 15 er skadd.

Avisen Toronto Star skriver at varebilen kjørte mer enn én kilometer langs den kjente Toronto-gaten, og at det tok 26 minutter fra den første meldingen kom inn til den mistenkte sjåføren ble pågrepet.

Politiet har bekreftet at det 25 år gamle Alek Minassian fra bydelen Richmond Hill som er pågrepet.

– Bevisst handling

Ved hjelp av vitneforklaringer og overvåkningsbilder fra stedet forsøker politiet nå å finne ut hva som var motivet bak handlingen, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP). Så langt har ikke myndighetene gått ut med et mulig motiv, annet enn det ser ut til å dreie seg om en bevisst handling.

– Handlingen ser definitivt ut til å være bevisst, sa politimester Mark Saunders på en pressekonferanse mandag.

Foreløpig skal det være lite som tyder på at det er snakk om et terrorangrep.

Mark Saunders sa samtidig at den mistenkte ikke var kjent for politiet fra tidligere.

– En einstøing

Ifølge kanadiske Global News har politiet ransaket et hus i Richmond Hill, hvor Minassian skal ha bodd.

En Linkedin-profil avslører at han er en student ved Seneca College i North York, som er samme bydel som angrepet fant sted.

En tidligere klassekamerat av Minassian, Ari Bluff, forteller CBC at de gikk i klasse sammen på Thornlea Secondary School, som ligger nord for Toronto.

Bluff beskriver Minassian som en lite sosial person som vaket litt i bakgrunnen i skolens sosiale liv.

– Jeg er ikke sikker på om han hadde noen nære venner, i hvert fall ikke som vi visste om. Jeg så ham aldri med en gruppe venner. Men vi snakket alltid eller sa hei når vi møttes i gangen, sier Bluff.

SØRGER: Folk samlet seg mandag kveld på stedet hvor en rekke mennesker ble kjørt ned av en varebil. Foto: Cole Burston/Getty Images/AFP

Hyller politimann

Et videoopptak fra stedet viser at sjåføren blir pågrepet.

I videoen ser man at en av politimennene står ansikt til ansikt med den mistenkte etter at han er blitt stoppet. Samtidig vifter den antatte gjerningsmannen med en pistollignende gjenstand og roper: «Drep meg».

Opptakene viser så at mannen flere ganger trekker gjenstanden opp fra hoften og peker mot politimannen. Den mistenkte mannen roper at han har en pistol og at politibetjenten skal skyte ham, men får som svar: «Jeg bryr meg ikke, legg deg ned».

– Det er helt tydelig at den mistenkte forsøker å bli skutt. Han ville begå selvmord via betjenten, sier Gary Clemet, en pensjonert politibetjent med 34 års erfaring, til Reuters.

VAREBIL: Flere personer ble truffet av denne hvite varebilen i Toronto i Canada. Foto: Lars Hagberg/AFP

Clement roser politimannens håndtering av situasjonen, og det samme gjør Torontos politisjef Mark Saunders.

– Vi er opplært til å bruke så lite makt som mulig, sier Saunders.

Ifølge Saunders er det ikke klart nøyaktig hva mannen hadde i hendene, men det finnes ingen indikasjoner på at han hadde en pistol da han ble pågrepet.

Har navngitt offer

CBC melder at Anne Marie D'Amico er én av de ti som mistet livet. Hun jobbet for Invesco, et amerikansk investeringsfirma. Deres kanadiske hovedkvarter ligger i Yonge Street.

– Jeg kan bekrefte at dessverre en av våre ansatte har omkommet som følge av skadene. Av respekt for henne og familien, vil vi ikke gi noen flere kommentarer, skriver Peter Intraligi i en e-post til den kanadiske kringkasteren.

MISTET LIVET: Anne Marie D'Amico var én av de ti menneskene som mistet livet i Toronto mandag. Foto: Facebook

Bilder som ble lagt ut i sosiale medier medier viste flere personer som lå på bakken etter å ha blitt truffet av varebilen. Mange ble vitner til påkjørslene.

– Han kjørte på fortauet og meide ned folk en etter en. Jeg trodde først sjåføren hadde et hjerteanfall eller et uhell, men så kjørte han opp på fortauet og traff mange mennesker, sa Ali Shaker til CTV.

Torontos borgermester understreket at byens befolkning står sammen etter angrepet.

– Det er ikke slikt vi forventer skal skje i Toronto. Vi står sammen med dem som er rammet, sa Torontos borgermester John Tory mandag.

– Det var med stor sorg jeg hørte om det tragiske og meningsløse angrepet som fant sted i Toronto. Vi burde alle kunne føle oss trygge i våre byer og samfunn. Våre kondolanser går ut til en hver som er rammet, sa Canadas statsminister Justin Trudeau i en uttalelse.

