Wilmots, som ledet det belgiske landslaget mellom 2012 og 2016, beskylder Chelsea-keeperen for å være den som stod bak lekkasjene av laguttakene hans.

– Det er et problem når jeg legger frem taktikken 18.00, og den 18.15 er ute i alle sosiale medier. Det betyr at en spiller har avslørt lagoppstillingen, og det er alvorlig. Det betyr at du ikke har respekt for landet ditt, sier Wilmots i et intervju med TV-kanalen beIN SPORTS.

– Franske journalister hadde bevis på at det var Courtois' far som stod bak. Det er synd, fordi jeg må vente til en time før kampen før jeg får vite hva motstanderens lag er. Samtidig kan de forberede alt, fordi de vet alt, raser den tidligere landslagssjefen.

Overfor den belgiske avisen Standaard, svarer Courtois' far, Thierry, på beskyldningene.

– Dette er veldig alvorlige anklager, og jeg forstår det ikke. Jeg har selv jobbet i toppidrett – når du jobber sammen om noe, er ikke lekkasjer et tema. Det er bare tull. Hvis han sier han har bevis, må han vise dem, sier Thierry, som ikke vurderer å ta saken videre til retten.

Marc Wilmots er for tiden jobbløs. Han maktet aldri å ta det belgiske stjernegalleriet lengre enn til en kvartfinale i et mesterskap, og måtte gå etter exiten mot Wales i EM i 2016. Han tok senere over Elfenbenskysten, men ledet bare nasjonen i seks kamper.