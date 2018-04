Krigsveteranen mistet sine edlere deler i en ulykke forårsaket av en veibombe mens han var stasjonert i Afghanistan.

Den omfattende transplantasjonen av de donerte kjønnsorganene er den første av sitt slag. Operasjonen fant sted på Johns Hopkins universitetsykehus, og tok 14 timer.

Operasjonen inkluderte et team av 11 leger. Ni av dem var plastiske kirurger og to urologiske kirurger.

Transplantasjonen er resultatet av flere år med forskning, og gir håp til andre som er i samme situasjon som veteranen.

Hvis operasjonen er lykkes, skal mannen kunne bruke organene på tilnærmet samme måte som før ulykken. Både funksjoner for urinering og seksuell aktivitet skal forhåpentligvis bli restaurert når nervebanene repareres over noen måneder.

Saken er omtalt i blant annet Washington Post.

Usynlig handikap

Styreleder ved avdeling for plastisk- og rekonstruerende kirurgi hos Johns Hopkins universitetssykehus, W.P. Andrew Lee, sier til lokale medier at man må huske at ikke alle handikap er synlige for andre.

– Mens noen amputasjoner er synlige og viser et åpenbart handikap, finnes det også skjulte skader. Disse handikapene er ikke synlige for andre, sier Lee.

Han legger vekt på hvor ødeleggende slike skader kan være for menns identitet, selvtillit og intime forhold.

– Det var en helt ufattelig skade å pådra seg, og det var ikke lett å akseptere det, sier den nyopererte pasienten i en pressemelding.

Mannen ønsker å være anonym.

– Da jeg våknet opp etter operasjonen følte jeg meg endelig litt mer normal, sier han.

«Du må være alene resten av livet»

Pasientens skade i Afghanistan førte også til at begge beina hans ble amputert over kneet. Han forteller at han har holdt det fulle omfanget av skadene hemmelig.

– Jeg følte at den skaden hindret meg i å innlede et romantisk forhold, fortalte han til New York Times.

– Jeg følte at det var sånn: «det var det, du er ferdig. Du må være alene resten av livet». Jeg sleit med å se på meg selv som en mann i lang tid, sier pasienten.

Operasjonen er den første i sitt slag.

Operasjonen inkluderer transplantasjon av en hel penis, pung og en delvis bukvegg. Det har vært fire lignende transplantasjoner tidligere, men de har kun inkludert en penis. Bare et par av de fire tidligere transplantasjonene har vært suksessfulle.

​Mange etiske spørsmål

Før operasjonen ble selve testiklene fjernet fra pungen. Legene mente det reiste for mange etiske spørsmål ved å transplantere én manns testikler til en annen mann. Det største etiske dilemmaet lå i pasientens potensielle mulighet for å gjøre noen gravid med donorens genetiske materiale.

– Det var for mange ubesvarte etiske spørsmål med den type transplantasjon, uttalte Damon Cooney, assisterende professor ved avdelingen for plastisk og rekontruerende kirurgi ved Johns Hopkins til lokale reportere.

For to år siden ble det utført en lignende operasjon på en kreftpasient, men den var ikke like omfattende. Kreftpasienten skal enda ikke ha fått tilbake de seksuelle funksjonene i organene, skriver USA Today.

Revolusjonerende

Leger skal ha uttalt at operasjonen var en av mange banebrytende medisinske gjennombrudd som følge av skader soldater har pådratt i krig.

Brendan Marrocco, en sersjant i det amerikanske militæret, mottok en dobbel arm-transplantasjon ved Johns Hopkins for fem år siden.

Omtrent 1,367 mannlige medlemmer av det amerikanske militæret har opplevd skader i kjønnsorganene mellom 2001 til 2013, skriver Baltimore Sun.

Elspeth Cameron Ritchie, en tidligere militærpsykolog og forfatter av en bok om intimitet og skade, fortalte Baltimore Sun at et av de første spørsmålene soldater ofte spør om etter en alvorlig ulykke, er om kjønnsorganene ble skadet.

– Han ville vært stolt

Det finnes ikke mye informasjon om donoren av kjønnsorganene, annet enn at det er en mann fra New England. Familien hans har sluppet en offisiell uttalelse gjennom New England Donor Services:

«Vi er stolte over at vår kjære kunne hjelpe en ung mann som har tjent dette landet. Vi er så takknemlige for å kunne si at han ville vært stolt og beæret hvis han visste at han ga deg en så spesiell gave. Vennligst vit at vi sier dette fra hjertet, og at vi har flere veteraner i familien. Vi håper du kan returnere til bedre helse veldig snart og vi ønsker deg en videre rask restitusjon»