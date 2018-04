​Se intervjuet der Salah snakker om målrekorden i vinduet øverst!

– Italienske forsvarere er ikke kjent for å være vennlige. Jeg tror «Mo» kommer til å merke tidlig at de ikke er lagkameratene hans lenger. Så kan han heller svare med beina, siteres Jürgen Klopp i The Times.

Når Liverpool tirsdag kveld møter Roma, er det første gang på ti år de røde fra Merseyside spiller en semifinalekamp i Europas gjeveste klubbturnering.

For Salah er kampen ekstra spesiell: Han møter klubben han tilbragte to sesonger i, der han for alvor fikk fart på karrièren igjen etter et mislykket opphold i Chelsea.

Egen Salah-taktikk

Egypterens tidligere lagkamerat, Kevin Strootman, avslører at laget har planen klar for hvordan de skal stoppe sesongens spiller i Premier League.

– Vi har en egen taktikk for ham, men jeg kommer ikke til å dele den! Et italiensk forsvar er det jeg håper på. Nå har han så mye selvtillit at han bare skaper sjansene selv og synes det er enkelt å være foran mål, roser Strootman i et intervju med Independent før gigantkampen.

Da Liverpool hentet Salah fra den italienske hovedstaden, visste de at de hentet en ving med et øye for mål. I sin første sesong scoret egypteren 14 i Serie A, mens hans scoret 15 i den neste.

Hylles av Totti

Plutselig dro han til Premier League og doblet antall scoringer. Strootman mener det skyldes et selvtillitsboost.

– Det er den store forskjellen. Når han bommer på en sjanse nå, vet du at han kommer til å score på den neste. Han gjør det også veldig bra for landslaget. Han er kongen der nå, og de stemmer til og med på ham i presidentvalget. Jeg håper bare han mister selvtilliten i de to kampene mot oss, sier den nederlandske midtbanespilleren.

Roma-legende Francesco Totti er også blant dem som fullroser Liverpools juvel.

– På en måte overrasker det meg at han gjør det så bra. På en annen måte, når du tenker på kvaliteten i stallen og manageren der, overrasker det meg ikke. Han kunne ikke vært på et bedre sted til å få brukt kvalitetene sine, mener Totti i et intervju foran semifinalen med Liverpools offisielle hjemmeside.

– Liverpool-eieren misfornøyd med prisen

Da Roma solgte stjernen til Liverpool, måtte de det for å holde seg innenfor Financial Fair Play-reglementet.

Roma-president James Pallotta avslører at Liverpool-eier John W. Henry ikke var helt fornøyd med prislappen på om lag 425 millioner kroner. Det fortalte Henry ham da de to spiste lunsj sammen etter overgangen var i boks.

– Han begynte å syte litt, og sa: «Overbetalte vi? Jeg mener vi overbetalte». Jeg sa: «Jeg skal kjøpe deg lunsj», forteller Pallotta til

Nå er Roma-presidenten klar i sin sak: Salah er et røverkjøp.

– Problemet var at Salah ville dra og hadde ett år igjen av kontrakten, så neste sommer hadde vi ikke fått noenting. Han ville tilbake til Premier League for å revansjere seg, noe han virkelig har gjort. Ingen andre lag var i nærheten av å ville betale den prisen for ham, avslører Roma-presidenten.

– Begge fortjener å være her

Trekningen fikk merkelappen drømmetrekning for begge lag, ettersom de slapp unna Real Madrid og Bayern München. Jürgen Klopp er imidlertid klar på at Roma ikke blir noen enkel oppgave.

– De fleste hadde trodd semifinalelagene skulle være Bayern, Barcelona, Real Madrid og City. Men Barcelona er ikke der på grunn av dem, og City er ikke der på grunn av oss, påpeker Klopp ifølge Liverpool Echo, og fortsetter:

– Begge lag er i god form. Alle som har sett Roma spille de siste ukene kan se at de spiller bra til tross for forskjellige lagoppstillinger. De gjorde sju eller åtte endringer i den forrige kampen, og vant likevel komfortabelt.