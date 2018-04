Larvik Håndballklubb går med overskudd, men har aldri vært nærmere en konkurs enn nå.

Det høres jo ikke riktig ut, med mindre man kjenner til klubbens historie.

Tallene er til å grine av.

Etter å ha gjort opp regnskapet for 2017 med drøye tre millioner kroner i overskudd, er situasjonen likevel så prekær at Larvik kan være konkurs om klubben ikke får inn tre millioner kroner i løpet av to uker.

Den har du kanskje hørt før?

Feilsatsing

For i 2015 måtte klubben hente inn fem millioner kroner i løpet av noen uker for å unngå konkurs.

Klubben hadde den gang ambisjoner om å være verdens beste klubb på kvinnesiden. Omsetningen nærmet seg 30 millioner, men det hårete målet var å nå 60.

Det var ikke mer å hente fra sponsorer. TV-og publikumsinntekter er små i håndballen, så Larvik fant ut at de skulle tjene penger på andre ting.

En av tingene var et Lekeland. Det ble alt annet enn en lek. Fremfor å tjene millioner på prosjektet tapte klubben millioner.

Økonomistyringen ellers var heller ikke god. På det verste hadde klubben et underskudd på omlag 16 millioner kroner.

En storstilt redningsaksjon ble satt igang og klubben unngikk konkurs. Driften ble sunnere, og både 2016 og 2017 endte med overskudd. Men egenkapitalen har vært i minus etter smellen i 2015.

Flere problemer

Til tross for vellykket kronerulling, velvilje hos kreditorer, sponsorer og Larvik kommune, er egenkapitalen på minus 5,7 millioner - i et år der Håndballforbundet krever at den skal være i null eller i pluss. Og det er etter at kommunen har gitt et lån på fire millioner.

Klubben sier at den skal klare kravet til positiv egenkapital innen 31.12.-18. Det er tydeligvis en velgjører eller to eller tre.. som kommer til å stille verdier til disposisjon som gjør det mulig.

Men egenkapitalen er bare et av flere problemer for Larvik.

For å drive klubben videre på et høyt nivå har Larvik hentet ut mye penger fra sponsorer på forskudd.

Når andre inntekter svikter, når nye sponsorer ikke har vært mange nok eller store nok og når en ny spillergruppe ikke er interessant nok, da tårner problemene seg opp.

Da jeg var på besøk i Larvik dagen før sølvkampen mot Storhamar hang spillerdraktene til tørk utenfor trenerens kontor. Det har skjedd før at trenere i Larvik må vaske draktene. Det er et tegn på krise har jeg nå skjønt.

For i øyeblikket er det ikke penger til å betale treneren som også vasker draktene, eller lønne spillere, eller betale andre utgifter.

Håp og tvil

En investorgruppe som så ut til å kunne redde klubben ut av krisen droppet ut. Så hva nå?

Klubben må ha tre millioner kroner innen 9.mai. Og det kun tre år etter at klubben måtte ha fem millioner i løpet av kort tid.

Nå håper styret i LHK at «Larvik-pakken», en støtte på 10.000 kroner, kan selges 300 ganger.

Men har Larvik brukt opp velviljen fra alle gode støttespillere eller er det mulig med nødhjelp en gang til? Med fare for at det kan bli enda en gang, og enda en gang etter den gangen.

Jeg håper det. Hele Håndball-Norge håper det, men det blir flere og flere tvilere.

Det var nok noen som stusset da TV 2 i februar sendte en reportasje om at løsningen på problemet var å gire opp den sportslige satsingen, for så å selge inn ideen om å løfte laget til Europa-toppen innen to år.

Det skulle gi økt interesse og økt inntjening.

Framfor å spare var tanken altså å bruke mer penger for å tjene mer penger. Det er en offensiv men særdeles dristig vei. Og på veien har det kommet noen solide fartsdumper siden februar.

Larvik, som er en gullgrossist med 55 nasjonale og internasjonale titler, er trolig like dårlig på å forsere fartsdumper som de i gullårene var på å styre økonomien.

Provoserer

Klubben har vært suveren i Norge, og har i årevis kjempet med de beste i Europa. Det har gitt klubben en stolthet som nå nærmer seg en skremmende arroganse.

Oversetter vi informasjonen som styret har sendt ut, og uttalelser som er gjort fra styret, er konklusjonen klar: «heller konkurs enn en 6.plass».

Jeg skjønner godt hva de mener.

Likevel mener jeg at uttalelsen er en hån mot andre norske klubber som i år etter år har satt tæring etter næring, og sett Larvik stikke av med gull etter gull. Og klubber som ikke har satt tæring etter næring i jakten på Larvik, og som har gått på en smell, har kjempet seg tilbake.

Er det for mye forlangt at Larvik også kan gjøre den øvelsen?

Eller har det virkelig blitt så mye gull at også den løsningen, i verste fall, faktisk er verre enn en konkurs – og slutten for Norges beste klubb gjennom tidene.