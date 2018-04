Akkurat nå er det litt stille før stormen på elbil-fronten. Men en rekke bilprodusenter jobber på spreng med nye biler. Jaguar og Audi er først ute i år med en elektrisk SUV hver – fra neste år av kommer enda flere etter.

En av dem er BMW. Det har en tid vært kjent at en elektrisk utgave av SUV-en X3 er neste elbil fra dem. Nå har det kommet nye opplysninger som tyder på at den er klar for lansering i 2019.

Konseptbil i Beijing

Velinformerte Autocar skriver nemlig nå at bilen skal være ute på veiene allerede neste år, ikke 2020 som det blant mange har blitt antatt.

BMW skal avduke en konseptversjon av denne på bilutstillingen i Beijing denne uken. Samtidig nærmer det seg innspurt for å få bilen helt ferdig.

I forkant av dette har BMW sendt ut et par detaljbiler, de viser grillen og en av felgene til bilen. Designmessig er det ventet at kommende iX3 (som den blir spådd å hete) ikke skal skille seg veldig fra X3 med bensin- eller dieselmotor.

Slik ser grillen på konseptbilen ut.

Med 4x4

Dermed bryter den med linjen BMW la seg på da de lanserte sin første elbil, i3. Med den var det viktig å virkelig markere at dette var en elbil. Det anser BMW tydeligvis ikke å være nødvendig lenger.

iX3 blir første bil ut med BMWs nye, elektriske drivlinje. Denne blir betegnet som femte generasjon fra tyskerne. Og den skal brukes på en rekke modeller de kommende årene.

iX3 får to motorer, en foran og en bak, og naturligvis firehjulstrekk. Men drivlinjen skal også være forberedt for tohjulstrekk på andre modeller.

Tosifret besparelse

I et møte med analytikere tidligere i år har BMW-sjef Harald Krueger fortalt at dagens elbil-teknologi ikke er profitabel nok til at det vil lønne seg å starte volumproduksjon. Denne teknologien blir definert som fjerde generasjon.

– Vi venter til femte generasjon som blir mer konkurransedyktig kostnadsmessig. Vi ønsker ikke å skalere opp med fjerde generasjon, forklarte Krueger.

Besparelsen her i prosent skal ifølge BMW-sjefen være tosifret.

Konsept-felg: BMW gir oss også denne forsmaken på konseptbilen som snart skal avdukes.

12 rene elbiler

– Hvis du skal vinne dette racet, må du være den mest kostnadseffektive i segmentet. Hvis ikke, kan du ikke skalere opp volumet, sa Krueger.

Innen 2025 skal BMW ha 25 elektrifiserte biler i sitt modellprogram, 12 av disse skal være rene elbiler. Konsernet investerer nå milliardbeløp for å gjøre fabrikkene sine klare for den elektriske revolusjonen.

Ifølge BMW skal elbilene deres ha rekkevidde på opptil 700 kilometer, mellom hver lading.

