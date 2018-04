I går så det ut som en litt grå og kjølig uke i deler av Sør-Norge, skulle få en fin avslutning. Det var høytrykksvær på vei.

Nå har prognosene snudd.

– Et lavtrykk klarer å komme seg inn i Nordsjøen, og går videre inn over Sør-Norge, sukker Storm-meteorolog Beathe Tveita.

Det betyr at langhelgen starter med regn og regnbyger.

– Uken slutter med regnbyger også, både torsdag og fredag er det mulighet for en og annen byge i hele Sør-Norge, forteller Tveita.

NEDBØR frem til midnatt lørdag

Først i sør

Lavtrykket når frem til Sørlandet og den sørlige delen av Rogaland lørdag morgen, og brer seg nordover til Sunnhordland, Hardangervidda og Lillehammer i løpet av dagen.

Nedbøren kommer som snø over 700-1000 meter.

– Søndag morgen regner det fortsatt litt nord på Østlandet. I resten av Sør-Norge kommer det nok til å gå lokale byger hele dagen, sier Tveita.

Nord-Norge ser nå ut til å få den fineste slutten på uken.

– Torsdag kommer det litt spredt nedbør i Nordland, regn langs kysten og snø i fjellet. Det går noen lokale byger fredag, lørdag og søndag også, men i det store og det hele blir det fint. Lange perioder med opphold og sol, og lite vind, forteller Tveita.

Tveita er ikke bombesikker på den nye prognosen.

– Det kan fortsatt endre seg, er vi heldige går lavtrykket inn over Sverige, sier hun.

Slik slutter langhelgen

Tirsdag er det første mai, og mange tar fri mandag. Hvordan starter neste uke?

– Prognosene er usikre, men det ser ut som et høytrykk skal passere over den nordlige delen av Skandinavia, samtidig som et lavtrykk går inn over Sør-Skandinavia fra sør, forteller Tveita.

Det gir i så fall fint vær i Finnmark og Troms mandag og tirsdag. Fra Nordland og sørover blir det regn og regnbyger, og kuling fra sørøst.

– Slår disse prognosene til blir været best langs kysten fra Vestlandet og nordover til Trøndelag, sier Tveita.

Kjølig bygevær

På Finnmarksvidda begynner det å merkes at våren er på vei. I går natt var det 17-18 kuldegrader, i natt sørget mild luft fra sør for at temperaturene lå rundt null grader.

Tirsdag morgen er temperaturene ganske like både nord og sør i landet.

– Noen kuldegrader i fjellet, rundt null grader i innlandet, og ikke veldig mange varmegradene langs kysten, sier Tveita.

Sørlandet har det skyet nå, og det går en og annen regnbyge. Nedbøren gir seg utover ettermiddagen øst for Kristiansand

– På Østlandet startet tirsdag med opphold, men regnbygene på Sørlandet kommer til å trekke inn over den sørlige delen av Østlandet i løpet av dagen, forteller Tveita.

Fra Oslo og nordover til de indre områdene av Trøndelag holder det seg for det meste tørt, og solen titter frem

– Vi er kommet såpass langt ut på våren at det kan gå en og annen ettermiddagsbyge her, sier Tveita.

Hele veien fra Vestlandet til Bodø er tirsdag en grå og våt dag. Lokalt kan det komme opp i 30 millimeter nedbør, som snø over 600-800 meter.

– Fra Stad og nordover blåser det opp i stiv kuling fra sør og sørvest, advarer Tveita.

Troms og Finnmark får også spredt nedbør, som snø over 300-600 meter.

Isen i Glomma lager fortsatt problemer, men det kjølige været gjør at snøsmeltingen bremser. I følge NVE minker flomfaren.

Også snøskredfaren er på vei ned, kulden stabiliserer snødekket.

Fin onsdag lengst sør

Et lavtrykket i Norskehavet gjør at nedbøren øker på i Trøndelag og på Helgeland.

– Nedbøren tar seg opp allerede tirsdag kveld, og vi venter lokalt 40-60 millimeter frem til onsdag kveld i Ytre Namdalen og på Helgeland, forteller Tveita.

Snøgrensen blir liggende rundt 300-500 meter.

– Fra Trondheimsfjorden og sørover på Vestlandet blir den regnbyger, og fortsatt grått og disig. Og enda litt lavere temperatur, sier Tveita.

Fra Bodø og nordover blir ondsag en bra dag. En og annen regnbyge, men også mye sol.

– Det beste onsdagsværet er det Sør- og Østlandet som får. Lite skyer, mye sol, og bare opp i en bris langs kysten. Men det holder seg kjølig, sier Tveita.