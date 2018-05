– Her står vi med en hvit buss rett før russetiden. Det føles vanvittig kjipt, sier Stine Holtedahl.

Hun går siste året på Oslo Handelsgymnasium og starter snart en tid hun har sett frem til i flere år, sammen med venninnene Marte Søberg Olsen og Stine Ringdal Iversen.

Fremsto profesjonell

Allerede i juni i fjor startet Holtedahl jakten på en graffitimaler som kunne tagge bussen deres Time Out innen russetiden. Valget falt på Russedesign.

Russedesign er en nettside som drives av Ole Jesper Sandbæk Lyngstad (32). Han er registrert gjennom enkeltpersonforetaket Lyngstad Design.

– Han hadde 15 års erfaring og en nettside fylt opp av mange fine bilder av busser han hadde malt. Da jeg tok kontakt, svarte han raskt og hadde et profesjonelt språk. Han virket erfaren, sier hun.

Virket interessert

Holtedahl inngikk en avtale med Lyngstad om å betale 30.000 kroner for graffitijobben. I august betalte hun ham et depositum på 15.000 kroner - resten av pengene skulle han få når jobben var gjort.

TROVERDIG: Jentene fikk et god inntrykk av Russedesign fordi nettsiden besto av mange bilder av tidligere arbeid. Foto: Glenn Aaseby.

I januar tok han likevel kontakt og ba om å få overført resten av summen som var avtalt for jobben.

– Han sa at han tidligere hadde opplevd å ikke få full betaling fra russen han jobbet for. Dersom vi ikke gikk med på det, ba han oss finne noen andre, sier Holtedahl.

– Det er ikke så lett for oss å finne noen andre i januar plutselig, sier Stine Ringdal Iversen.

SKUFFET: Stine Ringdal Iversen (t.v) og Stine Holtedahl så for seg at bussen skulle vært malt innen mars måned. Foto: Glenn Aaseby.

Jentene gikk med på å betale hele beløpet i forkant av jobben, mot at de skrev kontrakt. Lyngstad ba om å komme tilbake til tidspunkt for dekorering nærmere russetiden. I kontrakten står det at Lyngstad skal male bussen innen russetiden, etter hans ønske.

– Begge signerte og vi tenke: Nå er det en sikkerhet i dette.

Ingen svar

Idet pengene overføres, er ikke lenger Lyngstad lenger mulig å få tak i, forteller jentene.

– Da slutter han å svare på mail og meldinger. Jeg kom gjennom til han på telefon én gang. Da presenterte jeg meg, men så sa det bare: "pip-pip-pip", da la han bare på, sier Holtedahl.

Jentene har i flere måneder forsøkt å kontakte Lyngstad, uten hell. De har også forsøkt å gjøre et eksperiment med en av jentene på bussen. Hun utga seg for å være russ neste år og spurte om priser for dekorasjon.

– Og da svarte han samme kveld, sier hun.

– Det henger ikke på greip, han må jo vite hva han holder på med, sier Marte Søberg Olsen.

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med en annen russebuss, som også føler seg lurt av Lyngstad. Skien-bussen Turner 2018 betalte Lyngstad et depositum på 20.000 kroner mot at han skulle dekorere bussen deres.

– Avtalen var at han skulle komme til Skien i påsken og male bussen vår innen 25. mars, men han dukket jo aldri opp, sier Maja Hunnestad.

Lyngstad har til sammen fått betalt 50.000 kroner for arbeid han ikke har utført.

– En ærlig selger vil bli funnet

Pia Cecilie Høst er leder av forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Hun mener at jentene har rett til å få pengene tilbake.

– Avtalen er brutt, og hvis det ikke blir noe leveranse her er dette nærmest en svindelsak.

Forbrukerrådets tips 1.Sjekk at det er reell kontaktinformasjon som organisasjonsnummer og fysisk adresse på nettsiden. 2. Sjekk om andre har brukt selgeren tidligere. Be om referanser dersom det er store beløp, eller gjør et søk på nettet. 3. Du kan betale med kredittkort, når du handler på nett. Da har man mulighet til å kreve beløpet tilbake fra kortselskapet, dersom man ikke får det man har betalt for. 4. Ikke betal alt beløpet på forhånd. Det kan være greit å betale noe, men holde tilbake store deler av kjøpesummen 5. Leveringsdato bør avtales på forhånd. Kilde: Pia Cecilie Høst, Forbrukerrådet

Hva kan man som forbruker se etter - som indikerer om et selskap er seriøst eller ikke?

– En ærlig selger vil jo alltid ønske å bli funnet. Det er også pålagt krav om å ha både organisasjonsnummer og fysisk adresse på sin nettside.

Høst mener at Russedesign.no mangler viktig informasjon.

UÆRLIG: Pia Cecilie Høst er leder for forbrukerråd i Forbrukerrådet. Hun savner viktig informasjon på Russedesigns nettside. Foto: Martin Habbestad.

– Det eneste jeg har funnet på nettsiden er en e-postadresse og et mobilnummer. Det er lite kontaktinformasjon, og det kan vitne om at man ikke ønsker å bli funnet, sier Høst og legger til:

– Dersom du er usikker på selger, så be om referanser eller sjekk om andre har brukt selgeren tidligere ved å søke på nettet.

Hun trekker videre frem at et godt råd når man handler på nett er å betale med kredittkort. Da har man en mulighet til å kontakte kortselskapet og kreve beløpet tilbakebetalt, dersom man ikke får det man har betalt for.

TV 2 hjelper deg har forsøkt å kontakte Ole Lyngstad i flere uker. Han har ikke respondert på våre henvendelser.