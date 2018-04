Fem brannbiler, politi og ambulanse rykket ut til en brann i en bygård i Dælenggata på Rodeløkka i Oslo tirsdag formiddag.

– Vi fikk melding klokken halv ti om svart røyk fra kjeller. Det er såpass mye og tett røyk at vi evakuerer flere oppganger i en stor blokk, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til TV 2.

Like etter klokken 10 opplyser 110-sentralen i Oslo at brannen er slokket. Brannvesenet kommer likevel til bli på stedet en god stund for å drive kontroll og etterslokking.

Ifølge politiet ble én beboer, som har fått i seg røyk, kjørt til legevakten for sjekk etter brannen.

Ifølge brannvesenet brant det i kjelleren på blokka, som består av fem etasjer.

– Det er en kjeller med boder hvor det er brann. Vi har kontroll på brannen, men det er mye røyk, sa vaktkommandør Stig Henning Duaas til TV 2 ved 10-tiden.

– Vi utfører røykdykkerinnsats og slukking av brann i kjeller. Akkurat nå har vi evakuert en person med det vi kaller følgemaske, forklarte vaktkommandøren.

Ifølge politiet evakuerte 22 personer seg selv i forbindelse med brannen.

På grunn av røyk i området ba politiet også beboere i området om å holde vinduer lukket.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.