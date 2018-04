Mandag fødte hertuginne Kate sitt tredje barn.

Den vesle prinsen ble født klokken 11.01, og kun få timer etter fødselen møtte hertuginne Kate og prins William pressen utenfor St. Mary's Hospital i London.

Fra før av har paret sønnen George (4) og datteren Charlotte (2).

Før Kate fødte sitt tredje barn var det ikke kjent hvilket kjønn det ble, og det var først mandag det ble avslørt at det var en gutt.

Og med et tilskudd av nok en gutt i hertugfamilien blir også storesøster Charlotte (2) historisk i den britiske kongefamilien.

Ny lov

Som følge av en ny lov, som trådte i kraft i Storbritannia i 2013, spiller ikke lenger kjønn en rolle når det kommer til arverekkefølgen.

Derfor vil Charlotte (2) som første kvinne, beholde sin plass, som er 4. i rekken, til den britiske tronen.

– Prinsefødselen i Storbritannia er historisk på flere måter. Men først og fremst gjør den lille prinsens fødsel hans storesøster Charlotte virkelig historisk. Hun er nemlig den første prinsessen i den britiske kongefamilien som beholder sin plass i arverekken til tronen - selv om hun nå har fått en bror, sier TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland.

Ifølge den gamle arveloven gikk prinser alltid foran prinsesser i arvefølgen.

– Derfor har dronning Elizabeths eneste datter, prinsesse Anne, alltid kommet etter sine tre brødre – til tross for at hun er eldre enn to av dem. Men slik er det altså ikke lenger. Prinsesse Charlotte var ved fødselen den fjerde i arverekken, og ifølge den nye arveloven beholder hun altså denne plassen, sier Totland.

– Dette er jo for øvrig samme system som vi i dag har i Norge.

Hva blir navnet?

Barnets navn er så langt ikke kjent, men det har ikke manglet forslag i kjendispressen.

Arthur, Edward, Albert, Frederick, Louis, James, Charles og Richard ble trukket frem som aktuelle guttenavn.

Hertuginne Kate av Cambridge gikk ut i mammapermisjon i slutten av mars måned. Hun ble sist fotografert offentlig i forbindelse med påskegudstjenesten på Windsor slott den 1. april.