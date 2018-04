Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har et spørsmål som du kanskje kan hjelpe meg med?

Finnes det en elbil-type man kan kjøpe brukt til maks 100.000 kroner, med en rekkevidde på hvert fall 15 mil?

Den trenger ikke å være fancy eller stor. Nissan Leaf er et alternativ, men jeg har inntrykk av at det er familiebil, og så stor plass trenger jeg ikke.

Benny svarer:

Hei – ja, jeg håper jeg klarer å hjelpe deg litt på veien med dette.

Elbil er ikke noe dumt valg og etterspørres av stadig flere. Ikke bare i Norge, nå begynner resten av Europa å komme etter også. I Tyskland har andelen solgte nye elbiler steget med over 100 prosent på ett år og i de aller fleste andre europeiske markeder øker det også. Tildels ganske mye.

Når det gjelder ditt elbil-ønske til en pris på 100.000 kroner og med en rekkevidde på minst 15 mil, er nok en brukt Nissan Leaf den første man tenker på. Det er nesten fasit-svaret. Rett og slett fordi denne var først. Den kom i 2011 og har fått noen år på baken. Det gjør at i den prisklassen er det få andre å velge mellom,.

Nissan Leaf kom i 2011 og var den første familie-elbilen

Gode og aktuelle konkurrenter som VW e-Golf, Kia Soul og Hyundai Ioniq kom alle senere og du finner ingen av disse til den prisen. Ennå..

Men noen alternativer til Leaf finnes. For eksempel Renault Zoe. Den er en del mindre, men det skjønte jeg ikke var av så stor betydning. Da må du strekke budsjettet ditt noe. Brukt Zoe koster fra rundt 125.000 kroner (før du eventuelt pruter …). Til den prisen får du en 2014-modell som har gått rundt 40.000 kilometer. Slett ikke noe dårlig elbilvalg det, altså. Du får en ganske ny, men liten bil som har grei rekkevidde.

Det samme gjelder for VW e-Up! Som også bør være en god kandidat for deg. De koster rett nå rett over 100.000 kroner. Også her får du 2014 modeller, men disse har ofte gått litt lengre enn Reanulten. 70.000 til 80.000 kilometer er ganske vanlig. Rekkevidden til VW e-Up er oppgitt til 160 km, men er i praksis noe kortere.

Mitsubishi i-Miew får du billig, men den er liten og har høyst begrenset rekkevidde.

Et annet alternativ som du nå kan få billig og som helt klart er innenfor budsjettet ditt, er Mitsubishi i-Miew. Mitsubishi var som Nissan tidlig ute med elbiler, men i-Miew er liten og rekkkevidden litt snau i forhold til hva du ønsker deg. Om jeg ikke husker feil så er denne på rundt 120 kilometer i praksis og helt sikkert enda en del kortere på vinteren. Vinterstid er vi nok fort nede på 5–6 mil. Til gjengjeld får du en hel og grei 2011-modell som har gått rundt 70.000 kilometer for rundt 60.000 kroner.

Ut over disse som her er nevnt, er det ikke så veldig mange alternativer ennå. Det vil nok bli lettere og mer å velge i om noen år.

Håper dette var noen tips som du kan ta med deg videre i elbiljakten!

Lykke til!

