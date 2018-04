Da Marius Borg Høiby fylte 20 år og skulle flytte til utlandet, tok kronprinsesse Mette-Marit et oppgjør med norsk presse og deres behandling av sønnen og familien.

Nå har imidlertid Marius Borg Høiby selv fått jobb i pressen, nemlig i bladet Tempus Magazine i London, skriver Se og Hør.

På sin Twitter-profil beskriver bladet seg selv som «your voice of luxury i London», og de tilbyr blant annet artikler om stil, reise, velstand og annet.

«Norwegian Prince Marius Borg Høiby»

I mars måned publiserte bladet en artikkel signert Marius Borg Høiby på sine nettsider. Der skriver Høiby fremtiden til elektriske luksusbiler, og i artikkelens ingress introduseres han som bladets nye «style editor».

REDAKTØR: I artikkelen, som ble publisert i mars, introduseres Høiby som bladets nye «style editor». Foto: Faksimile

– Jeg kan bekrefte at Marius arbeider hos oss, men vi kommer ikke til å gi noen kommentarer for fremtiden, sier Rachel Ingram, redaktør i Tempus Media Limited til Se og Hør.

Slottet har ikke ønsket å kommentere saken overfor ukebladet.

Som Se og Hør først påpekte, er Marius Borg Høiby også omtalt i en artikkel fra Brit Awards-festen. Her omtales han som «Norwegian Prince Marius Borg Høiby», tross tross for at han ikke har prinsetittel.

PRINS: I bladet blir Marius borg Høiby omtalt som prins, men Høiby har ikke prinsetittel. Foto: Faksimile

I vinden

Marius Borg Høiby fikk også oppmerksomhet tidligere denne måneden da ukebladet Se og Høy hadde et oppslag om Høiby og hans kjæreste, Juliane Snekkestad (22).

På forsiden ble Tønsberg-jenta omtalt som «Playboy-modell», og Kongehuset gikk hardt ut mot Se og Hør.

«Kronprinsparet synes fremstillingen av Juliane Snekkestad i forrige ukes Se og Hør er beklagelig. Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside. Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten», stod det i meldingen fra Kongehuset.

«Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv - noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert», stod det videre.

På sine egne nettsider skrev Se og Hør at de trykte saken fordi de mener at er av offentlig interesse.

«Marius Borg Høiby er en del av Norges mest offentlige familie, og det er lang tradisjon for at relasjoner og nettverk i kongefamilien omtales offentlig», skrev ansvarlig redaktør Ulf André Andersen.

Da Mette-Marit tok et offentlig oppgjør med norsk presse og deres behandling av sønnen i 2017, oppga hun medietrykket som en av grunnene til at han flyttet til utlandet.