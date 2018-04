Cornflakesterte med krem, mørk sjokolade og frukt/bær.

Les fremgangsmåten nøye før du setter i gang, spesielt stekingen.

Det skal stekes to bunner av denne deigen. Har du to like former 24/26 cm fordeles deigen i formene og stekes samtidig i stekeovnen, varm luft. Har du kun en form stek en og en kakebunn.

Du trenger:

4 eggehviter

1 ts sitronsaft (kan erstattes med ½ ts hvitvinseddik eller bringebæreddik)

2 ½ dl sukker

1 ½ dl kokos

½ ts bakepulver

6 dl knuste cornflakes

½ ts salt

Fyll:

Ca 3 dl kremfløte

½ ts vaniljesukker

Finrevet mørk sjokolade

Friske bær, for eksempel bringebær, jordbær eller ananas i biter (litt av ananaslaken kan helles på kakebunnen)

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 180°C.

Stivpisk eggehviter. Tilsett sitron/eddik og sukker. Pisk til en stiv/seig marengs.

Vend forsiktig/lett inn kokos blandet med bakepulver og knuste cornflakes.

Dekk bunnen på en 24/26 cm springfrom med bakepapir. Smør kantene med litt olje eller smør og dryss med litt semulegryn eller potetmel slik at kaken ikke fester seg til kanten.

Fordel halvparten av deigen i hver av formene og stek i varm stekeovn på midterste rille i varm stekeovn i 20-25 min. Avkjøl.

Legg halvparten av fyllet på den ene bunnen, legg over den andre bunnen og fordel resten av fyllet over.

Bunnene vil bli «crispy» og litt seig.

VELBEKOMME: Denne terten blir gjestene dine glad for! Foto: TV 2

​