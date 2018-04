Den sentrale midtbanespilleren Jorginho er blant dem som har imponert mest for et Napoli-lag som jakter sin første ligatittel siden Maradona spilte i klubben.

Det har Premier League-klubbene fått med seg. Liverpool har lenge vært i førersetet om 26-åringens signatur, men nå har Manchester City kapret ledelsen.

Manchester United sies også å ha følere ute etter Jorginho, men går alt etter Pep Guardiolas planer, ender han på Etihad for en prislapp på om lag 500 millioner kroner. Det melder Daily Mail.

Mer dårlig nytt for Liverpool: Roma-president James Pallotta sier klubben ikke kommer til å selge stjernekeeperen Alisson Becker, som Jürgen Klopp sies å være interessert i, ifølge Sky Italia.

Carlo Ancelotti er på vei tilbake i gamet, etter ringreven ble tilbudt jobben som landslagssjef for Italia. Bare enighet om de personlige betingelsene gjenstår før Ancelotti trår inn i stillingen, melder italienske Corriere dello Sport.

Etter det som sannsynligvis blir en sjetteplass i denne sesongens Premier League, kunne mange Arsenal-fans tenkt seg noen nye stjernespillere. Det kan imidlertid bli vanskelig: Arsene Wengers etterfølger vil nemlig bare få 500 millioner kroner å kjøpe spillere for, hevder The Telegraph.

Det er bare to år siden Manchester City øste ut penger for å sikre seg John Stones. Nå er Pep Guardiola villig til å selge den engelske stopperen, skriver The Sun.

Fernando Llorente er ikke blitt noen hit i Tottenham. Ifølge Mirror er han åpen til å flytte på seg til sommeren. Hans tidligere klubb, Athletic Bilbao, er en sannsynlig destinasjon.

Ifølge Daily Mail snuser Burnley på West Bromwich-angriper Jay Rodriguez. Samtidig er Leicester, ifølge Leicester Mercury, ute etter å sikre seg Portos høyreback Ricardo Pereira.