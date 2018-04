Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, døde fredag forrige uke.

Den verdenskjente musikkprodusenten ble bare 28 år gammel.

I et åpent brev publisert mandag kveld ønsker foreldrene hans å takke for all støtten de har fått i den tunge tiden, skriver Aftonbladet.

–Vi er så takknemlige

Foreldrene Anki Lidén og Klas Bergling publiserte brevet via pressekontakten Ebba Lindqvist:

«Vi vil takke for den støtten vi har fått og alle kjærlige beskrivelser av vår sønn og bror. Vi er så takknemlige for alle som elsket Tims musikk og har fine minner til låtene hans.

Takk for de initiativ som er tatt for å hedre Tim, som samlingen på Sergels torg, kirkeklokker som spilte hans musikk og stille minutter rundt om i verden.

Med kjærlighet,

Familien».

Artistens familie ønsket også å si at de ikke kommer til å gjøre flere uttalelser, men at de ville sørge i fred.

Artistens halvbror, Anton Körberg (40), takket for støtten etter Aviciis død på sin egen Facebook-side i går.

– Takk til alle dere fantastiske mennesker rundt omkring meg for deres fine ord i en tøff tid. Dere er fantastiske, jeg elsker dere, skriver han. ​

HALVBRØDRE: Anton Körberg og Tim Bergling på en kinopremiere sammen i 2005. Foto: Charlotte Simonsson / Stella Pictures

Ikke kriminelt

Artisten ble funnet død i byen Muskat, hovedstaden i Oman. Familien reiser til landet den kommende uken for å hente Avicii, sier en kilde til CNN.

Dødsårsaken er ikke frigitt av politiet.

– To obduksjoner har blitt utført, og vi kan bekrefte at det ikke er mistanke om noe kriminelt, sa Omansk politi til CNN.

Superstjernen tok en pause fra musikken for to år siden for å fokusere på helsen sin, men gjorde ferdig et nytt album før han døde.