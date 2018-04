Everton - Newcastle 1-0

​Se sammendrag i videovinduet øverst!

Newcastle sto med fire strake trepoengere og laget sikret plassen i Premier League forrige helg, men mandag kveld ble seiersrekken til Rafa Benítez' menn fra nordøst stoppet av Theo Walcott.

I en tam forestilling på Goodison Park var det Everton-vingen som scoret kampens eneste mål fem minutter etter sidebytte. Walcott banket ballen opp i nettaket etter å ha tatt ned et innlegg fra Yannick Bolasie og dratt seg inn i banen.

Walcott fikk tidlig i kampen oppmerksomhet. Everton-spillerne ropte på straffespark allerede i tredje spilleminutt da Walcott gikk i bakken etter en duell med Paul Dummett innenfor 16-meteren.

– Jeg mener det er straffe. Jeg skjønner at dommer Robert Madley sliter med å se det, men det er ingen tvil om at Walcott var først på ballen og ble sparket i foten, sa TV 2s ekspert Petter Myhre i pausen.

Den eneste målsjansen før pause kom etter 33 minutters spill da Michael Keane headet en offensiv dødball på tvers til Phil Jagielka, som traff ballen med leggen og satte avslutningen over mål.

– Tannløst, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad da lagene tok pause.

Det ble mer underholdende i andre omgang. Fem minutter ut i omgangen havnet Yannick Bolasies innlegg hos Theo Walcott på bakerste stolpe. Den tidligere Arsenal-spilleren dro seg inn i banen og banket inn 1-0 for Everton.

Newcastle-manager Rafa Benítez kastet like etter inn Dwight Gayle, og etter en drøy time fikk spissen en god mulighet på et hjørnespark, men Gayle skled i avslutningsøyeblikket og forsøket gikk over mål.

Newcastle styrte spillet mot slutten av kampen og skapte noen halvsjanser. Fem minutter før slutt var ballen i armen på Phil Jagielka, men dommer Madley vinket spillet videre til protester fra Newcastle-spillerne.

På overtid av overtid var ballen nær ved å havne hos Gayle på blankt mål, men Séamus Coleman fikk ryddet unna med en fantastisk klarering.

Everton klarte å holde unna og kunne juble for 1-0-seier. De blå går opp på åttendeplass i Premier League. Newcastle ligger fortsatt på tiendeplass.