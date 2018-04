Se TV 2-ekspertenes diskusjon øverst!

Rafa Benítez hylles for jobben han har gjort med Newcastle denne sesongen, men TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley mener rosen er overdrevet sammenlignet med flere managerkolleger.

– Newcastle har slitt hele sesongen og plutselig får de resultater, og så er han årets manager. Se på Burnley, Swansea og Huddersfield. Newcastle sies å ha et Championship-lag, men laget som rykker opp og vinner Championship gjør det vanligvis godt i første sesong, sier han.

Morley mener Benítez' Champions League-triumf med Liverpool i 2005 er i bakhodet til folk.

NUMMER FEM: Steven Gerrard (t.v.) og Rafa Benítez førte Liverpool til deres femte Mesterliga-triumf i Istanbul i 2005. Foto: Thomas Kienzle

– Ikke misforstå meg, for han er en fantastisk manager, men vi blir revet med av at han har vunnet Champions League. Sean Dyche og Eddie Howe, har de bedre spillere? Jeg er usikker, fortsetter han.

Satte karakter på Allardyce

Det var TV 2-kommentator Kasper Wikestad som startet debatten da han før mandagens Premier League-oppgjør ga Everton-manager Sam Allardyce karakter fire, mens Benítez fikk nest høyeste karakter, ni, for jobben han har gjort denne sesongen.

– Det er en litt resignert stemning i Everton. Allardyce har ikke fyrt opp noe som helst. De var åtte poeng bak Manchester United forrige sesong. Dette var sesongen de skulle ta ett steg nærmere toppen. De har bommet på overganger inn, utviklingen av unge spillere og Allardyce har kommet inn med null entusiasme. Rafa er det stikk motsatte. Han har sagt at «om det satses, så skal jeg kanskje gi kamp om trofeer», sa Wikestad fra indre bane.

Karaktersettingen kommer i kjølvannet etter at Everton sendte ut en e-post til supportere, der de ble bedt om å sette karakter på Allardyces innsats etter at han kom inn da Ronald Koeman fikk sparken i oktober i fjor. Everton måtte siden beklage overfor «Big Sam», som selv ga seg karakter elleve.

Det var for øvrig Sam Allardyce som gikk seirende ut av duellen med Rafa Benítez mandag etter at Theo Walcott scoret kampens eneste mål på Goodison Park.

– Kommer ikke til å underholde

Morley mener at Allardyce fortjener høyere karakter enn fire av ti.

– Det er latterlig. Han kom inn for en grunn, for å stabilisere et Everton-lag som sto i fare for å havne i nedrykksstriden. Det er derfor de tok Sam, de visste akkurat hva de fikk. 27 poeng på 20 kamper (før Newcastle-kampen) er ikke fantastisk, men det er bra. Problemet er at han startet godt med tre seire og tre uavgjorte på de seks første kampene, sier Morley, og fortsetter:

– Forventningene hos supporterne steg og Wayne Rooney spilte godt. Du er dum hvis du tror at Allardyce kommer til å spille underholdende. Det er en god sjanse for at han ikke er der neste sesong.

TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre er enig med Morley om at Allardyce fortjener mer anerkjennelse for jobben, men han er imponert over det Rafa Benítez har fått til som Newcastle-manager.

– Utgangspunktet til Benítez var å berge klubben. Før sesongen snakket vi om at Newcastle var opprykkslaget som var bet rustet, så han har fullført jobben. Han hadde en dårlig periode tidligere i sesongen, og da er det enda sterkere å komme tilbake. Noen lag skyter ut som en rakett og gjør det dårligere og dårligere, men det er en mye større prestasjon å gå gjennom en tøffere periode og komme styrket ut av det. Det har Newcastle gjort, sier han.

Myhre sier at han rangerer Manchester City-manager og Burnley-sjef Sean Dyche høyest i Premier League for resultatene denne sesongen, mens han vurderer Benítez' jobb med managere som José Mourinho (Manchester United), Jürgen Klopp (Liverpool) og Mauricio Pochettino (Tottenham).