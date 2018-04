Reinking klarte å rømme fra politiet etter han angivelig skal ha drept fire personer på en vaffelkafé i Tennessee natt til søndag lokal tid. Nå er 29-åringen arrestert.

Mannen ble pågrepet av politiet i Nashville mandag 23. april, melder BBC.

Storstilt leteaksjon

Reinking skal ha skutt og drept fire personer med en semi-automatisk rifle før en annen kunde fikk tak i våpenet, og kastet det bak disken. Reinking flyktet deretter fra åstedet.

Siden skytingen har det pågått en storstilt leteaksjon etter mannen.

– På dette tidspunktet kan han være hvor som helst, og det er absolutt mulig at han vil forsøke å returnere til hjemmet sitt, sa sheriff Robert Huston i en pressekonferanse nesten ett døgn etter skytingen.

Ukjent motiv

Motivet bak angrepet er ikke kjent, og ifølge en av dem som befant seg utenfor restauranten, Chuck Cordero, sa gjerningsmannen ikke et ord.

VAFFELKAFÉ: Skytingen skjedde på en kafé i Antioch, snaut to mil utenfor Nashville. Foto: Politiet

FBI inndro Reinkins' våpen, inkludert en AR-15, etter at han ble arrestert av Secret Service for å ha kommet for nær Det hvite hus i fjor.

Våpnene skal ha blitt utlevert til hans far, som har innrømmet at han ga dem tilbake til sønnen.

Det var AR-15-rifla som ble brukt i skyteepisoden søndag.

Totalt 35 politibetjenter rykket ut til hendelsen. De fikk meldinger om hendelsen like før klokken halv fire natt til søndag lokal tid.

Pat Warner, som er PR-ansvarlig for «Waffle House», sier at skytingen er skremmende.

– Våre tanker er hos de som er rammet, sier Warner.