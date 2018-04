Odd - Sarpsborg 3-1

Odd hadde fått en svak start på sesongen med bare fire poeng på de fem første kampene, men skiensklubben slo tilbake med 3-1 over Sarpsborg. Kampens store spiller var tomålsscorer Elbasan Rashani.

– Det er selvfølgelig utrolig godt. Det har lugget litt foran mål, men i dag løsnet det skikkelig. Det er lenge siden sist. Det smaker veldig godt, og endelig er jeg også i gang. Det var på tide å ta ansvar offensivt, sier Rashani til TV 2.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var naturlig nok fornøyd med seieren.



– Det var et stempel. I dag er det den fotballen vi skal spille. Det er så fart og trøkk at det er morsomt å se på. Vi viser at vi har talent og potensiale i denne gruppa, sier han til TV 2.

Elbasan Rashani ga Odd ledelsen etter 14 minutters spill da kantspilleren ble spilt fri til venstre og med en god avslutning satte inn 1-0. Ledelsen varte frem til det 38. spilleminuttet. Joackim Jørgensen stusset en ball inn i feltet og Espen Ruud kom stupende og headet ballen inn i eget mål.

– Jeg var på etterskudd og fikk ikke nok trøkk i headingen. Jeg prøvde å få ballen ut og vekk, men jeg rekker den ikke, så det er årlig av meg, sier Ruud til Max.

Odd var det beste laget før pause, og i andre omgang var telemarkingene enda mer dominerende. Ni minutter ut i andre omgang fikk Rashani ballen i en lignende posisjon som før pause, og den tidligere Rosenborg-vingen tråklet seg forbi to Sarpsborg-spillere og ordnet 2-1 for Odd.

Etter drøy times spill økte Martin Broberg til 3-1 etter innlegg fra Bilal Njie. Sarpsborg styrte mye av spillet mot slutten av kampen, mens Odd hadde muligheter på overganger. Odd kontrollerte likevel kampen inn til 3-1-seier.

Odd ligger nå på tiendeplass, ett poeng bak Sarpsborg på plassen foran.