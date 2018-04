Mandag 23. april kom hertuginne Kate og prins Williams tredje barn til verden.



Gutten ble født klokken 11 lokal tid, og veide 3,8 kilogram.

Det nye tilskuddet til familien har enda ikke fått noe navn, men det har lenge blitt spekulert i kjendispressen hva navnet vil bli.

Lillebror

Åtte timer etter kunne de stolte foreldrene vise fram sin nye prins utenfor sykehuset. Like før hadde den nyfødte gutten fått besøk av sine to storesøsken, prinsesse Charlotte (2) og prins George (4).

Det nye tilskuddet er nummer fem i arverekken til den britiske tronen. Prins William er den eldste sønnen til prins Charles, og er nummer to i arverekkefølgen til den britiske tronen, etter sin far. Prins George er nummer tre i rekkefølgen, og Charlotte er nummer fire.

LILLEBROR: Prins George (4) og prinsesse Charlotte (2) besøkte sin nyfødte lillebror, hånd i hånd med prins William mandag 23. april. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP PHOTO

Ble sykmeldt

Det var i september i fjor at det britiske kongehuset offentliggjorde gladnyheten om at prins William og Kate ventet sitt tredje barn.

– Det er fantastisk, sa prins Harry i en kort kommentar til Sky News den gang.

Nyheten ble kjent i forbindelse med at Kate var sykmeldt og fritatt for sine kongelige plikter på grunn av akutt morgenkvalme. Kate slet også med alvorlig morgenkvalme i sine to første svangerskap.

Mandag ettermiddag kan Kensington Palace informere om at både mor og sønn har det bra.

«Hertugen av Cambridge var tilstede under fødselen. Hertuginnen og barnet har det bra», skriver Kensington Palace i en uttalelse på Twitter.

​