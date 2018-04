Det er fire og et halvt år siden sist TV 2-journalist Trine Hvamb (41) var i København.

Da skulle hun lage en reportasje om en gjeng rakettentusiaster som drømte om å være de første privatpersonene i rommet med en hjemmelaget rakett.

På forhånd hadde hun snakket med flere av de som jobbet ved et verksted på Refshaleøen i København.

Blant dem var Peter Madsen.

– Vi avtalte en dag jeg skulle komme ned, men da jeg kom dit var det ingen Peter Madsen der, sier Hvamb.

Se intervju med Trine Hvamb fra God morgen Norge i videovinduet øverst i artikkelen.

Rasende

Hvamb og fotografen snakket med flere av de andre som var der, og fikk laget en reportasje til programmet «Lørdagsmagasinet» på TV 2.

Etter en stund fikk hun en av de andre til å kontakte Madsen, og etter at opptakene var ferdig kom han til verkstedet.

Det ble ikke som Hvamb hadde forstilt seg.

– Plutselig var han her, og da begynte han å kjefte på meg. Helt ut av det blå. Han sa jeg ikke var til å stole på, ingen kvinnelige journalister var det, og han sa alle journalister var ute etter å fremstille ham som gal, sier hun.

Hvamb har intervjuet pedofile og drapsmenn i fengsler. Hun har aldri blitt redd på jobb. Ikke før hun møtte Madsen.

– Med Madsen var det helt annerledes enn noe jeg har opplevd før. Det var et helt uventet raseri, sier hun.

Invitasjon

Midt i utskjellingen endret plutselig Madsen seg.

– Da ble han annerledes, han sa at han hadde en mye bedre sak til meg, en ubåt, og inviterte meg med på en ubåt-tur. Han mente det var en mye bedre historie, sier hun.

Hvamb forteller at hun ble overrasket, og hun vurderte å bli med.

– Jeg tenkte litt sånn: «hæ, har du en ubåt», sier hun.

Men magefølelsen sa noe annet.

– Selv om tilbudet var svært forlokkende for en journalist, så takket jeg nei. Jeg følte meg ikke trygg på ham, sier hun.

I retten har Madsen snakket om journalister, og om at han alltid har hatt et godt forhold til dem.

– De er med på å spre informasjon om det jeg holder på med, så de er viktige, har han forklart.

Han har aldri nevnt noe om at han har hatt ubehagelige opplevelser med kvinnelige journalister tidligere.

Tilbake

Mandag var Hvamb tilbake på Refshaleøen. Madsens romlaboratorie er lagt ned, men fremdeles står ubåten på land i området, dekket i plast.

Like ved det gamle verkstedet lå det også en rakett utendørs.

Det er vind og mildt i luften denne aprildagen, og for Hvamb er det merkelig å være tilbake. Hvamb blir stille når hun ser ubåten.

– Det er rart å se den, sier hun.

Tidligere på dagen var TV 2-reporteren i Københavns byret. Der så hun Madsen for første gang siden den dagen i verkstedet hans.

– Dette var en helt annen Peter Madsen enn han jeg møtte. Den struttende selvtilliten er borte, kjeledressen er borte, dette er en slagen mann, sier Hvamb.

Mulig livstid

Tre og et halvt år etter møtet hennes med Madsen får hun høre om ham i mediene igjen.

Denne gangen handler det ikke bare om raketter. Det handler først og fremst om en ubåt.

11. august 2017 er journalist Kim Wall (30) savnet og Peter Madsen pågripes av politiet.

Senere blir han siktet for drap, i januar i år ble han tiltalt.

Mandag la aktor Jakob Buch-Jepsen ned en påstand om livstid i fengsel for drap, planlegging av drap og mishandling av Kim Wall. Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, på sin side, mener det ikke finnes bevis på at Madsen har begått et overlagt drap.

Dommen i saken er ventet onsdag klokken 13.