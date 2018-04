Fullmakten blir gitt for å sikre fremdrift av ombyggingen frem til sommeren.

Prislappen for ombyggingen av Stortinget har økt fra 1,1 til 2,3 milliarder kroner og den siste kostnadssprekken på 500 millioner førte til at både direktør Ida Børresen og stortingspresident Olemic Thommessen måtte gå av.

Finanskomiteen på Stortinget skriver i sin innstilling at de mener det er «svært alvorlig at det etter behandlingen av budsjettet for 2018, har vist seg at kostnadene ligger betydelig over det som da ble lagt til grunn».

Komiteen har bare behandlet ønsket fra presidentskapet om en begrenset økning av fullmaktsrammen på 90 millioner, for å hindre at byggearbeidet stopper opp.

«Dette vil dekke prosjektets behov fram til juni d.å. og sørge for at Stortinget ivaretar sine forpliktelser og hindre økte kostnader og nye forsinkelser som følge av pengemangel», heter det i innstillingen som ble klar mandag ettermiddag.

Hele den siste kostnadssprekken vil bli behandlet i den vårlige budsjettjusteringen som legges frem i mai.

Stortingets byggeprosjekt omfatter rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak.