Se presentasjonen av landslagene og intervjuet med Northug i videovinduet!

Petter Northug er tilbake på landslaget etter fem år med egen satsing. 32-åringen har gått på en smell i høyden i de to siste årene og har lagt tilbake flere skuffende sesonger. Northug svarte bekreftende på om han har vært for dumdristig i høyden.

– Ja, det er ikke tvil om jeg har kjørt hardt. Jeg har kanskje kjørt litt for tøft. Da tar det lenger tid for kroppen å hente seg inn, sa Northug foran pressekorpset under mandagens landslagspresentasjon.

Sprinttrener Arild Monsen er nærmest hoderystende til det han fikk se av Northugs høydeopplegg i oktober i fjor.

– Vi var ute og gjorde behersket intervall, og han ga full gass og vel så det. Han pådro seg utrolig mye styre i den høyden. Det har vi aldri turt å gjøre. Jeg har heller aldri sett andre nasjoner gjøre det. Jeg synes han var vel frisk, sier han til TV 2.

– Ville blitt skikkelig skuffet

Monsen har tro på at Northug kommer tilbake til sitt beste neste sesong.

– Jeg er nødt til det. Vi må ha tålmodighet og fornuftig trening gjennom lang tid i sommer og høst, og vi må unngå å gå på smell i høyden for tredje år på rad. Gjør vi det, blir jeg skikkelig skuffet. Jeg er veldig delaktig, så det ville gjort meg enda mer skuffet, sier sprinttreneren.

– Hvordan skal dere greie det? Skal dere bare holde Petter i lavlandet?

– Vi skal fint greie å unngå de øktene som vi selv så i Val Senales i oktober i fjor. Det var altfor tøff trening. Det skal han ikke få lov til å gjøre under våre vinger, sier han.

– Sluntret unna elementære ting

Vidar Løfshus påpeker at Northug selv er klar over hva som gikk galt.

– Det er kanskje sånn at han vil prøve å få til det lille ekstra, og da gjør han kanskje dumme ting som man ikke ville gjort i fellesskap og med mange som hadde holdt ham i ørene. Nå har han styrt selv og prøvd å utforske ting som ikke har fungert. Det har kostet ham dyrt, landslagssjefen til TV 2.

– Det er litt elementære ting han har sluntret unna og som han får på plass igjen. Går han for god, gammeldags, norsk treningsfilosofi uten hokuspokus, får han til dette. For at dette ikke skal bli fiasko, er vi avhengige av to parter, både han selv og støtteapparatet rundt, sier Vidar Løfshus videre.

Emil Iversen tror Northug har oppskriften klar i sesongoppkjøringen.

– Han må få opp volum og roe seg litt ned på langturer. Jeg tror han har lyst til å gjøre som meg, og det tror jeg kler ham veldig. Trene litt mer og litt roligere. Jeg ser for meg at han skal kjempe om medaljer i Seefeld-VM, sier landslagskameraten til TV 2.