Selv om våren nå virker å ha fått skikkelig fotfeste de aller fleste steder, er det fortsatt mangel som kjører rundt på vinterdekk.

Det kan fort vise seg å være en dårlig idè. Det kan for eksempel føre til at bremselengden din blir doblet.

Årsaken til det er at mønster og gummiblanding er ulik på vinterdekk og sommerdekk. Dermed øker bremselengden betraktelig når vinterdekk brukes om sommeren. Spesielt gjelder dette på vått underlag.

Ikke forbudt

– Det er stor forskjell på vinterdekk og sommerdekk. Så selv om det er lov å kjøre året rundt på piggfrie vinterdekk er det absolutt ikke noe som blir anbefalt, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Broom-Benny får støtte av Trygg Trafikk.

– Vinterdekk er ikke laget for sommertemperaturer. Tester viser at bremselengden kan bli doblet sammenlignet med kjøring med sommerdekk, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

– Har ført til dødsulykker

Mange tenker at de skal kjøre vinterdekkene gjennom et helt år for å utnytte de siste millimeterne med lovlig mønsterdybde og kjøpe et nytt sett neste vinter.

– Det er heller ikke noen god økonomisk ide. Piggfrie vinterdekk slites mye raskere på varm asfalt enn på kaldt vinterføre med snø og slaps, sier fagsjef motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge

Ulykkesstatistikken er lite detaljert på dette området, men det er på det rene at dårlige dekkvalg har vært årsaken til mang en kollisjon.

Når bør du bytte?

– Dårlig veggrep på grunn av slitte dekk kombinert med høy fart har ført til dødsulykker. Dekkeksplosjoner har også forekommet i slike ulykker på grunn av at dekkene var helt nedslitte, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

– Det er vanskelig å si helt konkret når du bør bytte fra vinterdekk til sommerdekk. Det vil variere i et så langstrakt land som Norge. Her må du følge med på værmeldingen og ta egne vurderinger ut fra føret, sier Ytre-Hauge.

1. mai

Det som bør avgjøre når du bytter, er været eller værmeldingen, og ikke kalenderen.

– Man har lov å kjøre med piggdekk i Nordland, Troms og Finnmark frem til 1. mai. I resten av landet er regelen første mandag etter 2. påskedag. I år var det 9. april. I de tre nordligste fylkene kan piggdekkene komme på igjen 16. oktober, mens det i resten av landet er 1. november som gjelder, sier Roger Ytre-Hauge i Frende.

Ta dekksjekken · Mønsterdybden på sommerdekk bør være minst 1,6 mm, men fagfolk advarer mot å kjøre med så slitte dekk. 3 mm er anbefalt.

· På vinterdekk er minstekravet 3 mm, men 5 mm er anbefalt.

· Sjekk lufttrykket i dekkene annenhver måned. Hvis du har 30 % for lite luft halverer du dekkets levetid.

· Et dekk varer vanligvis 3-4 sesonger, men det avhenger av kjørestil og kjørelengde.

· Du kan bytte plass på dekkene for å slite dem jevnt, men dekk på samme aksling skal være like.

· Vær obs på kuler og rifter i dekket. Slike skader kan i verste fall føre til at dekket eksploderer.

· Bildekk er ferskvare og bør oppbevares mørkt, tørt og kjølig.

· Husk å rengjøre dekkene før du setter dem bort.

· Merk dekkene hvor de har stått tidligere. Skriv på dekkene med kritt eller kjøp egne merkelapper.

Kilde: Trygg Trafikk.

