Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ser uforskammet opplagt ut der han kommer trillende ut av oppkjørselen klokken 07.15. Som vanlig skal han sykle de 11 kilometerne til Samferdselsdepartementets kontorer i Akersgata.

– Det er en god måte å starte dagen på. Man får seg litt frisk luft, og så er det å holde seg i form. Litt folkehelse og litt trivsel, sier Solvik-Olsen.

Motbakke

I sju-åtte år har han syklet jevnlig til og fra jobb. I starten var det tungt, spesielt når han skulle klatre mange høydemeter hjem til huset i Voksenkollen.

– Det var helt grusomt. Det var da jeg oppdaget hvor dårlig form jeg var i. Men jeg merket fort at det begynte å komme seg og jeg syklet noen minutter fortere hver måned, sier Solvik-Olsen.

Ved Slemdal, underveis mot sentrum, er det en fotgjenger som kjenner igjen sjefen over landets veier.

– Så hyggelig at du tester trafikken! Får håpe på bedre veier, sier mannen.

– Satser på det, smiler Solvik-Olsen tilbake.

Sneiet av bil

På vei gjennom universitetsområdet på Blindern kommenterer samferdselsministeren et stykke ødelagt asfalt. Der må man være forsiktig så man ikke går over ende, påpeker han.

Tåke, tett trafikk og tidvis dårlig asfalt til tross: Ketil Solvik-Olsen sier han generelt opplever det som trygt å sykle. Men noen ubehagelige episoder har det vært.

– Jeg har opplevd at biler har kjørt så nær meg at speilet på bilen har truffet styret mitt. Det skjedde i Pilestredet. Da gikk det heldigvis såpass sakte at jeg ikke mistet balansen. Men sånne situasjoner er jo nok til at du skremmer folk fra å sykle, mener Solvik-Olsen.

– Men samtidig står jeg ofte på rødt lys i kryss og ser andre syklister bare peser forbi. Så den situasjonen går begge veier med manglende respekt for hverandre. Du trenger bare én dustebilist eller én dustesyklist, så får du aggresjonen opp hos ganske mange, og så begynner folk å skulle hevne seg på andre syklister eller bilister.

Syntes syklister var skumlest

Sykkelministeren forteller om en gang han var på besøk på Lakkegata skole for å snakke om trafikksikkerhet. De spurte barna om hva de opplevde som farligst på vei til og fra skolen. Politikerne trodde barna skulle si store lastebiler eller noe sånt, men svaret var syklister som ikke stopper for fotgjengere.

– Du har disse racersyklistene som bare gir bånn gass og som gjerne selv føler de har kontroll når de ikke stopper i fotgjengerfeltene. Men små barn vet jo ikke om de har blitt sett eller ikke. Ofte tenker man at syklister alltid er den svake part, men akkurat overfor fotgjengere oppleves du som den sterke part.

Målet i Nasjonal transportplan 2014-2023 er at all økning i persontransporten i de store byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Men mange føler seg utrygge på sykkel.

22 prosent av de spurte i en fersk undersøkelse Kantar TNS har gjennomført for Trygg Trafikk, svarer at de føler seg oftest utrygg i trafikken når de ferdes på sykkel. 20 prosent av de spurte føler seg mest utrygge som fotgjengere.

Skadetallene forteller også sitt tydelige språk. Sammenlignet med bilister er risikoen for å bli hardt skadd eller omkomme åtte ganger høyere for fotgjengere og 13 ganger høyere for syklister.

Alle må bidra

Tirsdag starter Trygg Trafikks trafikksikkerhetskonferanse. Årets tema er sårbare trafikanter. Trygg Trafikk mener myndighetene må få fart på utbygging av gang- og sykkelveier for å bedre de myke trafikantenes sikkerhet.

Det er Ketil Solvik-Olsen enig i. Men han mener peker også på behovet for bedre holdninger mellom de ulike trafikantgruppene.

– Det er litt for mange bilister som ikke forstår hvor utsatt bilister er, men så er det og litt for mange syklister som tar unødvendig risiko, som ikke respekterer vikeplikt eller rødt lys. Så her må alle sørge for at vi bidrar til samspill i trafikken.

Terskelen må ned

Vel framme i Akersgata er Solvik-Olsen klar for en kjapp dusj og klesskift før han tar fatt på arbeidsdagen. Han forstår at ting som manglende garderobemuligheter kan gjøre at folk vegrer seg for å sykle til jobb.

– Hva vil du si til folk som gjerne vil sykle mer, men kanskje synes det er skummelt å ferdes i trafikken eller ikke har mulighet til å dusje og skifte på jobb?

– Jeg tror mange av oss hadde hatt godt av å sykle litt mer. Så handler det om å ha en sykkel du trives på og finne en rute til og fra jobb som du trives på. Som regel er det mange mulige alternativer, og det er ikke umulig å finne noe som oppleves som trygt.