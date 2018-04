Se presentasjonen av landslagene og intervjuet med Northug i videovinduet!

Petter Northug var som ventet tilbake på sprintlandslaget etter fem år i selvpålagt eksil. Det skjer til tross for svake resultater de to siste sesongene. Emil Iversen spekulerer i om 32-åringen har kjøpt plassen av landslagssjef Vidar Løfshus.

– Jeg ble overrasket da jeg så navnet hans på listen i dag. Jeg vet ikke om han har overført penger til Vidar, eller om det er turrennene på slutten av sesongen som har gjort det. Han har gjort et eller annet, sier Emil Iversen med et bredt glis om munnen til TV 2, før han fortsetter:

– Alle som følger med på langrenn er glade for at han er tilbake. At han går tilbake på landslaget, sier alt om hvor motivert han er til å brette opp ermene. Det er vanskelig å få en bedre nyhet for det norske folk.

Iversen ønsket å flytte fra allround- til sprintlandslaget, men ble ikke hørt.

– Jeg er ikke skuffet. Jeg ville endre litt på treningen, det var viktig. Nå er jeg blitt presentert et opplegg jeg har veldig tro på og er hundre prosent fornøyd med. Jeg har stor tro på det og trives godt. Jeg hadde sikkert trivdes godt på sprint også, men nå blir det bra. Nå blir det mer felles og litt mindre høyde. Det er ikke store justeringene, men jeg gleder meg og det ser lyst ut, sier Iversen.

Northug benyttet også pressekonferansen til å fleipe med Emil Iversen, som i påsken delte ut bilde på Instagram av sin nakne rumpe.

– Fortsetter han som dette, blir Instagram-kontoen stengt. Det er ikke lov med for mye hud. Jeg skal ta en farsrolle for sånne som ham, som jakter følgere mer enn treningstimer, sa Petter Northug.

– Vinner ikke verdenscupen

26-åringen fra Meråker mener Petter Northug har en stor jobb foran seg.

– Det er høyt nivå nå. Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo har blomstret veldig. De har både distanse og ekstrem hurtighet, så han må opp i ringa. Han har vist glimt på tampen av sesongen, og han har fartsegenskaper som er ekstreme. Grunnformen og utholdenheten på heves, sier Iversen til TV 2.

Iversen har imidlertid tro på at kameraten kommer tilbake på sitt beste.

– Jeg har helt ærlig veldig bra tro på det. Jeg ser glimt at han fortsatt har det i seg. Det er lenge til Beitostølen, og gjør han en bra jobb og tar virkelig tak, er det mulig. Men jeg tror ikke han vinner verdenscupen sammenlagt. Det er han for gammel til, sier Iversen.

Klæbo håper på Northug-dueller

Klæbo gleder seg over å være på sprintlandslaget sammen med Northug.

– Han har en fyr som statistisk sett har gjort veldig mye. Det han har gjort i skisporet er helt rått, og det er kult å få ham med på laget. Det samme gjelder for Finn Hågen Krogh. Det virker som Arild Monsen (trener) og resten av gjengen er motiverte for å gjøre jobben, sier han til TV 2.

Den nye langrennskongen er usikker på hvem som er raskest på oppløpet.

– Det er vanskelig å si, men han har vært best på oppløpet. Vi har ikke møttes før, så det er vanskelig å si. Petter i toppslag er veldig god. Han må jobbe hardt, og jeg må jobbe med mine ting. Jeg håper det blir noen dueller i sommer og høst, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Sprinttrener Arild Monsen er også fornøyd med å ha Northug tilbake.

– Det er spennende. Petter er en av sju stykker på sprintlandslaget, så det er motiverende for både meg og de andre. Jeg tror og håper at han blir en del av laget. Jeg har lyst til at det skal være en vinn-vinn-situasjon. Jeg håper at dette skal gi et oppsving for sprintlaget, sier Monsen til TV 2.