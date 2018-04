– Det første jeg tenker på om morgenen og det siste jeg tenker på om kvelden, er Tom Rune. Hva som har skjedd, hvor han er, og hvorfor det ikke er noen som kan være så greie å gi et lite tips, sier moren Randi Hagen Sevrinsen.

Tror ikke han dro på fjellet

Den siste sikre observasjonen av Hagen er 30. juli 2017. Da var han hjemme hos en kompis ikke så langt fra der han bor. Men der stopper sporene.



Den 20. juli snakket han med moren på telefonen. Da sa han at han skulle på fjellet. Men familien tror han aldri dro.

– Han hadde blant annet kjøpt seg ny fiskestang. Den står helt ubrukt i huset hans. Hvis han skulle på fjellet hadde han tatt den med seg, sier hun bestemt.

Kritiske til politiets arbeid

Politiet henla saken i februar 2018.



De begrunner det med at det er alt for få konkrete spor å gå etter. De har ikke klart å finne ut hva som har skjedd, om han har vært utsatt for en ulykke, en kriminell handling, eller om han har valgt å forsvinne selv.



Familien til Hagen er kritiske til politiets arbeid. De mener at de kunne satt i gang leteaksjon tidligere, hatt flere leteaksjoner og gått opp flere spor.

SAVNET: Tom Rune Hagen ble meldt savnet 8. august i fjor. Familien trenger et svar på hva som har skjedd. Foto: Privat

– På vegne av familien har jeg sendt inn klage på henleggelsen til statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud. Vi sammenligner opp mot andre forsvinningssaker i både lokalområdet og nasjonalt, og føler at ressursbruken har vært en litt annen i denne saken, sier advokat Haakon Fredrik Borgen, som bistår familien.

Familien frykter også at Hagens bakgrunn kan ha påvirket arbeidet.

– Tom Rune er rusmisbruker, og har en kriminell bakgrunn. Alle i bygda vet dette, og det er mange som reagerer på at saken nå er henlagt, sier Sevrinsen.

VIL HA SVAR: Moren Bente Sevrinsen Hagen står utenfor sønnens bolig. Hun gir ikke opp letingen og vil ha et svar så fort som mulig. Foto: Ina-Kristin Lindin

Omfattende etterforskning

Politiinspektør Per Morten Sending i Sør-Øst politidistrikt, skriver i en e-post at de har stor forståelse for at familien ønsker svar på hva som har skjedd med Hagen.

– Det er gjennomført en omfattende etterforskning, og det er gjort flere søk og undersøkelser. De opplysningene vi har fått har dessverre ikke medført at vi har funnet ham. Familien har også lagt ned store ressurser i undersøkelser knyttet til søk og tips. Selv om saken er henlagt, så vil nye konkrete opplysninger i saken innebære at vi vil gjøre nye undersøkelser. Han har fortsatt status som savnet.

BISTANDSADVOKAT: Haakon Fredrik Borgen har sendt klage til statsadvokaten etter at politiet henla saken i februar. Foto: Ina-Kristin Lindin

Leter i Bergsjø

Da det ble søkt etter Hagen i høst, markerte søkshunder ved Bergsjø, som ligger i underkant av én times kjøretur unna Hagens bolig. Dykkere søkte i et avgrenset område uten resultat. Familien til Hagen har et sterkt ønske om at hele Bergsjø gjennomsøkes.

– Vi søker nå med undervannskamera for å se om vi finner han. I vinter har det vært for mye snø, men nå starter letingen opp igjen. Vi gir oss ikke før hele Bergsjø er gjennomsøkt, sier søsteren til Hagen, Randi Hagen Severinsen.

Hun sier at det er viktig for dem å få en avslutning på saken.

– Det er bedre å vite hvor han er, enn å ikke vite noen ting. Da kunne vi i det minste hatt et sted å gå til, sier hun.